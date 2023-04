Spätes Comeback: Leader Hirm gewinnt gegen Siegleß

Details Sonntag, 09. April 2023 08:49

Zwei späte Tore machten den Unterschied – Hirm siegte mit 2:1 gegen Sigleß, dies im Rahmen der 14. Runde in der 2. Klasse Mitte. Das Hinspiel gegen Hirm hatte Sigleß für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert.

Späte Entscheidung

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. 50 Minuten waren gespielt, als Brian Dascalu vor 150 Zuschauern die Führung für SV Sigleß besorgte - er traf nämlich ins eigene Tor. Die Gäste mussten den Treffer von David Suingiu zum 1:1 hinnehmen (77.) und so bog die Partie in eine packende Schlussphase ab. Dass ASK Hirm in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Dascalu, der in der 83. Minute zur Stelle war und den Siegtreffer für den Liga-Primus erzielte. Am Ende verbuchte Hirm gegen Sigleß doch noch einen Sieg.

ASK Hirm ist nach dem Erfolg weiter der Primus der 2. Klasse Mitte. Mit nur 13 Gegentoren stellen die Gastgeber die sicherste Abwehr der Liga. Die Saison von Hirm verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Elf Spiele ist es her, dass man zuletzt eine Niederlage kassierte.

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von SV Sigleß derzeit nicht. Der Angriff ist bei Sigleß die Problemzone. Nur 18 Treffer erzielte man bislang.

Hirm tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei ASK Stoob an. Einen Tag später empfängt Sigleß UFC Sieggraben.

2. Klasse Mitte: ASK Hirm – SV Sigleß, 2:1 (0:0)

83 Brian Dascalu 2:1

77 David Suingiu 1:1

50 Eigentor durch Brian Dascalu 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei