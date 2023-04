Weiter in Schlagdistanz zur Spitze: Unterpullendorf bezwingt Nachzügler Stoob

Details Sonntag, 09. April 2023 19:13

Am Sonntagnachmittag ging im Zuge der 14. Runde der 2. Klasse Mitte das Duell des SC Unterpullendorf mit ASK Stoob über die Bühne. Dabei waren die Hausherren als Favorit ins Spiel gegangen und konnte sich final gegen das Tabellenschlusslicht auch mit 3:1 durchsetze, bleiben damit bis auf einen Zähler an Leader Hirm dran. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit Stoob Glücksgefühle beschert.

Ausgeglichener zweiter Akt, Entscheidung nach der Pause

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SC Unterpullendorf bereits in Front. Szabolcs Major markierte in der ersten Minute die Führung der Heimmannschaft. In Minute 22 erzielte ASK Stoob den Ausgleich, als Thomas Gugcso das 1:1 markiert. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Unterpullendorf stellte mit dem 2:1 durch David Földvarszkiin der 52. Minute die Weichen auf Sieg. In der 68. Minute erhöhte Balazs Vidak auf 3:1 für die Gastgeber. In den 90 Minuten war SC Unterpullendorf im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Stoob und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

Unterpullendorf stabilisiert nach dem Erfolg über ASK Stoob die eigene Position im Klassement. An der Abwehr von SC Unterpullendorf ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 15 Gegentreffer musste man bislang hinnehmen. Der Gastgeber knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Unterpullendorf neun Siege, vier Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Elf Spiele währt bereits die Serie, in der man ungeschlagen ist.

Stoob bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Die Offensive von ASK Stoob zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – zehn geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Stoob alles andere als positiv.

Am kommenden Sonntag tritt SC Unterpullendorf bei Sportclub Dörfl an, während ASK Stoob zwei Tage zuvor ASK Hirm empfängt.

2. Klasse Mitte: SC Unterpullendorf – ASK Stoob, 3:1 (1:1)

68 Balazs Vidak 3:1

52 David Foeldvarszki 2:1

22 Benjamin Thomas Gugcso 1:1

1 Szabolcs Major 1:0

