Heimsieg auf schwierigem Geläuf: Mannerdorf bezwingt Tschurndorf

Details Sonntag, 16. April 2023 08:22

Am Samstagnachmittag feierte Mannerdorf im Zuge der 15. Runde in der 2. Klasse Mitte einen 4:2-Heimerfolg über ASK Tschurndorf. UFC Mannersdorf war im Hinspiel gegen ASK Tschurndorf in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 4:0-Sieg eingefahren.

Turbulente erste Spielhälfte

Mannersdorf geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Daniel Dancsecs das schnelle 1:0 für Tschurndorf erzielte. Den Freudenjubel der Gäste machte Marcel Herold zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (12.). Andreas Radnasich schoss für UFC Mannersdorf in der 38. Minute das zweite Tor - das match war damit gedreht. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Rafael Magedler den Vorsprung der Heimmannschaft auf 3:1 (44.). Mit der Führung für Mannersdorf ging es in die Halbzeitpause. Rafael Magedler schraubte das Ergebnis in der 61. Minute mit dem 4:1 für UFC Mannersdorf in die Höhe. Patrick Kurz witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:4 ein (73.), setzt damit zugunsten der Gäste den Schlusspunkt - für einen Turnaround war dies aber bereits zu spät. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 4:2 zugunsten von Mannersdorf.

Im Tableau hatte der Sieg von UFC Mannersdorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz vier. Nur zweimal gab sich Mannersdorf bisher geschlagen. Nach sechs sieglosen Spielen ist man wieder in der Erfolgsspur.

Tschurndorf ließ in den letzten fünf Spielen einiges liegen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute. Insgesamt stehen vier Siege, ein Remis und zehn Niederlagen zu Buche.

UFC Mannersdorf tritt kommenden Samstag, um 15:00 Uhr, bei SC Wiesen an. Einen Tag später empfängt ASK Tschurndorf SC Unterrabnitz.

2. Klasse Mitte: UFC Mannersdorf – ASK Tschurndorf, 4:2 (3:1)

73 Patrick Kurz 4:2

61 Rafael Magedler 4:1

44 Rafael Magedler 3:1

38 Andreas Radnasich 2:1

12 Marcel Herold 1:1

9 Daniel Dancsecs 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei