Temporärer Tabellenführer: Unterpullendorf gewinnt Thriller bei Dörfl

Details Sonntag, 16. April 2023 19:28

Am Sonntagnachmittag konnte sich der SC Unterpullendorf im Zuge der 15. Runde in der 2. Klasse Mitte einen 3:2-Auswärtserfolg beim Sportclub Dörfl sichern, der den Gast vorerst an den Platz der Sonne vorpreschen lässt. Im Hinspiel hatte SC Unterpullendorf einen 1:0-Sieg für sich reklamiert.

Nichts für schwache Nerven

Hajrudin Karasalihovic ließ sich in der 14. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für den zwischenzeitlichen Tabellenprimus. Kariem Shehata schoss für Sportclub Dörfl in der 32. Minute das erste Tor, markierte aus einem Konter den Ausgleichstreffer zum 1:1. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Der Treffer zum 2:1 sicherte Unterpullendorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Karasalihovic in diesem Spiel (58.) - er traf nach einem sehenswerten Alleingang. In der 63. Minute schickte der Unparteiische Manuel Lang von den Gästen in Folge eines Torraubes mit Rot vom Platz. SC Dörfl geriet deutlicher in Rückstand, als SC Unterpullendorf in numerischer Unterzahl auf 3:1 erhöhte (69.) - David Földvarszki trug sich in die Schützenliste ein. Es folgte der Anschlusstreffer für Sportclub Dörfl – bereits der zweite Treffer für Kariem Shehata. Nun stand es nur noch 2:3 (88.), doch war es bereits zu spät, um einen Turnaround einzuleiten. Am Ende verbuchte Unterpullendorf gegen den Gastgeber die maximale Punkteausbeute.

Trotz der Niederlage belegt SC Dörfl weiterhin den siebten Tabellenplatz. Fünf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat man momentan auf dem Konto.

Die errungenen drei Zähler gingen für Unterpullendorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit beeindruckenden 40 Treffern stellt man den besten Angriff der 2. Klasse Mitte. Unterpullendorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelten die Gäste zehn Siege, vier Unentschieden und kassierten nur eine Niederlage. Seit zwölf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Unterpullendorf zu besiegen.

Sportclub Dörfl tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei ASK Hirm an. Einen Tag später empfängt SC Unterpullendorf SV Antau.

2. Klasse Mitte: Sportclub Dörfl – SC Unterpullendorf, 2:3 (1:1)

88 Kariem Shehata 2:3

69 David Foeldvarszki 1:3

58 Hajrudin Karasalihovic 1:2

32 Kariem Shehata 1:1

14 Hajrudin Karasalihovic 0:1

