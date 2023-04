Das Schlusslicht setzt ein Lebenszeichen: Stoob gewinnt Torfestival gegen Deutschkreutz

Details Samstag, 29. April 2023 08:12

ASK Stoob und die Zweitvertretung von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid lieferten sich ein wahres Torfestival, das am Freitagabend schließlich mit 4:3 endete. Das Hinspiel hatte Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 5:3.

Nichts für schwache Nerven

ASK Stoob erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Hammad Javed traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Jan Steiner schockte das Schlusslicht und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Deutschkr./Unterfrauenh. II (21./42.) - gleichzeitig geschah das Ganze zu einem mental wertvollen Zeitpunkt. Die Pausenführung von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II fiel knapp aus. David Wenzl war es, der in der 58. Minute den Ball im Gehäuse der Gäste unterbrachte und das 2:2 sicherstellte. Damit nahm eine turbulente Schlussphase ihren Lauf: Zsombor Németh brachte den Ball zum 3:2 zugunsten von Stoob über die Linie (67.). Benjamin Thomas Gugcso besorgte in Minute 83 mit dem 4:2 die Vorentscheidung. Kurz vor Ultimo war noch Emmerich Hermann zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor der Gäste verantwortlich (84.), welches keinen Turnaround mehr einleiten konnte. Schließlich sprang für ASK Stoob gegen Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II ein Dreier heraus.

Die Defensive von ASK Stoob muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 39-mal war dies der Fall. Stoob bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und zwölf Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist ASK Stoob wieder in der Erfolgsspur.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei Deutschkr./Unterfrauenh. II. Die mittlerweile 57 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Trotz der Niederlage belegt Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II weiterhin den sechsten Tabellenplatz. 44 Tore – mehr Treffer erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Mitte. Fünf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II ist in der Rückrunde noch ohne Sieg.

Am Montag empfängt Stoob ASK Hirm. Für Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II geht es am Freitag zu Hause gegen Sportclub Dörfl weiter.

2. Klasse Mitte: ASK Stoob – Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II, 4:3 (1:2)

84 Emmerich Hermann 4:3

83 Benjamin Thomas Gugcso 4:2

67 Zsombor Nemeth 3:2

58 David Wenzl 2:2

42 Jan Steiner 1:2

21 Jan Steiner 1:1

5 Hammad Javed 1:0

