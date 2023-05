Auch im Spitzenspiel triumphiert: Hirm siegt bei Verfolger Antau

Details Sonntag, 30. April 2023 07:51

Am Samstagabend stand in der 2. Klasse Mitte, Spieltag 17, das Spitzenspiel zwischen dem SV Antau und dem ASK Hirm auf dem Programm. Die Hausherren wollten sich nochmals an den Leader heranpirschen, während dieser den Vorsprung möglichst auszubauen versuchte. Das Vorhaben des ASK Hirm ging auf: Am Ende gelang ein 3:2-Auswärtserfolg. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Ligaprimus hatte mit 3:0 gesiegt.

Dramatik bis zum Abpfiff

In den ersten Minuten gab es hier wie da zwar ein paar Halbchancen, doch mit Zählbarem wollte es in der Anfangsphase noch nicht klappen. In der 27. Minute ging SV Antau vor 250 Zuschauern durch den Treffer von Raphael Pohl in Front. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Cristian-Florin Tica beförderte das Leder zum 1:1 von Hirm in die Maschen (69.) und ließ damit erste Hoffnungsschimmer für einen Turnaround aufkommen. David Suingiu versenkte die Kugel zum 1:2 (72.) - binnen 180 Sekunden hatten der Tabellenführer einen Rückstand damit in eine Führung verwandelt. Für das zweite Tor von Antau war Karl Gerdenich verantwortlich, der in der 87. Minute das 2:2 besorgte und zumindest einen Punktgewinn in greifbare Nähe rückte. Doch in der Nachspielzeit schlug der Leader ein weiteres Mal zu, durch Florin Tica gelang in der 91. Minute der 3:2-Siegtreffer. Auch der Ausschluss von Bernd Leimstättner in der Nachspielzeit tat dem Ganzen keinen Abbruch mehr - der Sieg des Spitzenreiters behielt Gültigkeit.

Antau hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Die gute Bilanz des Gastgebers hat einen kleinen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SV Antau bisher zehn Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Wer soll ASK Hirm noch stoppen? Der Gast verbuchte gegen Antau die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Mitte weiter an. Hirm präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 44 geschossene Treffer gehen auf das Konto. Mit dem Sieg baute ASK Hirm die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte man zwölf Siege, zwei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Seit 13 Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Hirm zu besiegen.

Für SV Antau geht es am kommenden Sonntag bei UFC Sieggraben weiter. ASK Hirm wird am kommenden Montag von ASK Stoob empfangen.

2. Klasse Mitte: SV Antau – ASK Hirm, 2:3 (1:0)

91 Cristian-Florin Tica 2:3

87 Karl Gerdenich 2:2

72 David Suingiu 1:2

69 Cristian-Florin Tica 1:1

27 Raphael Pohl 1:0

