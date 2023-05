Lucky Punch zum "Dreier": Sieggraben zwingt Dörfl spät in die Knie

Details Montag, 01. Mai 2023 08:26

SC Dörfl und Sieggraben boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Das Match ging im Zuge der 17. Runde über die Bühne und wurde erst durch einen Treffer in der Nachspielzeit zugunsten der Gäste entschieden. Das Hinspiel war mit einem 1:0-Sieg von Sportclub Dörfl bei Sieggraben geendet.

UFC Sieggraben ging durch Dardan Muji in der 27. Minute in Führung. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Kariem Shehata das 1:1 zugunsten von SC Dörfl (42.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Sieggraben stellte das 2:1 sicher (64.) - Raffael Mitterhoefer traf ins Schwarze und brachte den vermeintlichen Favoriten ein zweites Mal an diesem Nachmittag in Front. Wieder aber kamen die Hausherren zurück: In der 89. Minute brachte Patrick Windisch den Ball im Netz des Gasts unter, stellte auf 2:2 zum vermeintlich sicher geglaubten Punktgewinn. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Imran Muji noch einen Treffer parat hatte (91.) und den Lucky Punch für den Gast herbeiführte. Zum Schluss feierte UFC Sieggraben einen dreifachen Punktgewinn gegen Sportclub Dörfl.

Durch diese Niederlage fällt SC Dörfl in der Tabelle auf Platz acht zurück. Der Gastgeber verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und acht Niederlagen. SC Dörfl musste bereits den vierten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Der zweite Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von UFC Sieggraben. Trotz der drei Zähler machte Sieggraben im Klassement vorerst keinen Boden gut. Acht Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Sieggraben konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Sportclub Dörfl tritt am Freitag, den 05.05.2023, um 19:00 Uhr, bei der Reserve von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid an. Zwei Tage später (17:00 Uhr) empfängt UFC Sieggraben SV Antau.

2. Klasse Mitte: Sportclub Dörfl – UFC Sieggraben, 2:3 (1:1)

91 Imran Muji 2:3

89 Patrick Windisch 2:2

64 Raffael Mitterhoefer 1:2

42 Kariem Shehata 1:1

27 Dardan Muji 0:1

