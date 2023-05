Deutliches Unterfangen: Dörfl gewinnt auswärts souverän

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:21

Am Freitagabend gelang dem Sportclub Dörfl beim Gastspiel in Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II ein deutlicher 4:0-Auswärtserfolg im Zuge der 18. Runde in der 2. Klasse Mitte. Im Hinspiel sahen die Zuschauer Tore satt. 3:3 trennten sich die Teams.

Entscheidung nach der Pause

In der 21. Minute fiel der Führungstreffer für SC Dörfl mit einem Eigentor durch Thomas Lämmermayer. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gäste mit einer Führung in die Kabine gingen. Kariem Shehata schoss die Kugel zum 2:0 für Sportclub Dörfl über die Linie (48.) und sorgte damit unmittelbar nach dem Seitenwechsel für die Vorentscheidung. Daniel Berta überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für SC Dörfl (63.). Richard Mark Horvath besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Sportclub Dörfl (73.). Die 0:4-Heimniederlage von Deutschkr./Unterfrauenh. II war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim Heimteam. Die mittlerweile 61 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr man bisher ein. Durch diese Niederlage fällt Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II in der Tabelle auf Platz acht zurück. Deutschkr./Unterfrauenh. II verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und acht Niederlagen. Nach dem siebten Spiel in Folge ohne Dreier verliert der Hausherr im Klassement weiter an Boden.

SC Dörfl klettert nach diesem Spiel auf den sechsten Tabellenplatz. Sechs Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. SC Dörfl beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Nächster Prüfstein für Deutschkr./Unterfrauenh. II ist SV Antau (Samstag, 17:00 Uhr). Sportclub Dörfl misst sich am selben Tag mit ASK Tschurndorf (17:30 Uhr).

2. Klasse Mitte: Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II – Sportclub Dörfl, 0:4 (0:1)

73 Richard Mark Horvath 0:4

63 Daniel Berta 0:3

48 Kariem Shehata 0:2

21 Eigentor durch Thomas Laemmermayer 0:1

