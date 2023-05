Wiesen gewinnt gegen Unterrabnitz mit 4:2

Details Samstag, 06. Mai 2023 21:16

Am Samstagnachmittag gelang dem SC Wiesen ein 4:2-Heimsieg über Unterrabnitz im Zuge der 18. Runde in der 2. Klasse Mitte. Das Hinspiel hatten die Gastgeber erfolgreich gestalten und mit 2:1 gewinnen können.

Kurzzeitig Spannung trotz zwischenzeitlichem 3:0

Das erste Tor des Spiels ging an SC Wiesen. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Unterrabnitz, denn Unglücksrabe Sebastian Heiszenberger beförderte den Ball ins eigene Netz (14.). Für das 2:0 von Wiesen zeichnete Marcell Deak verantwortlich (36.). Mit der Führung für SC Wiesen ging es in die Kabine. Mit dem 3:0 von Lukas Mahlfleisch für Wiesen war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Herbert Vukovich war zur Stelle und markierte das 1:3 von SC Unterrabnitz (67.). Dominik Kovacs ließ sich in der 86. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3 für den Gast, der damit nochmals Comeback-Luft schnuppern durfte. In der Nachspielzeit besserte Deak seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für SC Wiesen erzielte und damit die Entscheidung herbeiführte. Nach abgeklärter Leistung blickte Wiesen auf einen Heimerfolg über Unterrabnitz.

SC Wiesen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wiesen machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zehnten Platz. In der Verteidigung von SC Wiesen stimmt es ganz und gar nicht: 45 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Wiesen bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, vier Unentschieden und zehn Pleiten.

Trotz der Niederlage belegt SC Unterrabnitz weiterhin den neunten Tabellenplatz. Nun musste sich Unterrabnitz schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat SC Unterrabnitz noch Luft nach oben.

Nächster Prüfstein für SC Wiesen ist auf gegnerischer Anlage ASK Hirm (Samstag, 16:00 Uhr). Unterrabnitz misst sich am gleichen Tag mit SV Sigleß.

2. Klasse Mitte: SC Wiesen – SC Unterrabnitz, 4:2 (2:0)

93 Marcell Deak 4:2

86 Dominik Kovacs 3:2

67 Herbert Vukovich 3:1

48 Lukas Mahlfleisch 3:0

36 Marcell Deak 2:0

14 Eigentor durch Sebastian Heiszenberger 1:0

