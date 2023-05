Packendes Finish: Antau und Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II teilen sich die Punkte

Details Samstag, 13. Mai 2023 23:05

Das Spiel vom Samstag zwischen SV Antau und der Zweitvertretung von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid endete nach einem dramatischen Finish am Samstagabend einem 2:2-Remis. Das Match war im Zuge der 19. Runde über die Bühne gegangen. Im Hinspiel war Deutschkr./Unterfrauenh. II bei der deutlichen 0:4-Pleite unter die Räder gekommen.

Unterhaltsames Match bis zum Schluss

Abschnitt eins endete trotzen Chancen auf beiden Seiten torlos. Vor 160 Zuschauern markierte Gabor Savanyo das 1:0 für die Gäste (52.) - er war nach einem Freistoß beim Abstauber zur Stelle. Lukas Szuppin gelang zur Einkehr in ein dramatisches Finish der kurios anzusehende Treffer zum 1:1 (76.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Michael Kautz einen Treffer für Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II im Ärmel hatte (87.), der nach einem schweren Defensiv-Fehler per Kopf einschob. Kurz vor dem Ende des Spiels jubelte Robert Gold mit seinen Teamkollegen über seinen Treffer in der 90. Minute, der einen Gleichstand herbeiführte - er besorgte nach einem Lattenkracher beim Rebound den 2:2-Endstand. Am Ende stand es zwischen SV Antau und Deutschkr./Unterfrauenh. II pari.

Kurz vor Saisonende steht Antau mit 34 Punkten auf Platz vier. Zehn Siege, vier Remis und fünf Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Antau deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist man in diesem Ranking auf.

Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Deutschkr./Unterfrauenh. II ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal vier Punkte fuhr Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II bisher ein. Der Gast bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz acht. Mit 63 Toren fing sich Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II die meisten Gegentore in der 2. Klasse Mitte ein. Fünf Siege, sechs Remis und acht Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. In acht ausgetragenen Spielen kam Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Nächster Prüfstein für SV Antau ist ASK Tschurndorf (Samstag, 17:30 Uhr). Deutschkr./Unterfrauenh. II misst sich am selben Tag mit SC Unterpullendorf (17:00 Uhr).

2. Klasse Mitte: SV Antau – Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II, 2:2 (0:1)

90 Robert Gold 2:2

87 Michael Kautz 1:2

76 Lukas Szuppin 1:1

13 Gabor Savanyo 0:1

