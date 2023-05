SC Dörfl besiegt Tschurndorf souverän mit 3:0

Details Samstag, 13. Mai 2023 23:38

Sportclub Dörfl kam gegen ASK Tschurndorf zu einem klaren 3:0-Erfolg unter dem Deckmantel von Spieltag 19. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SC Dörfl wurde der Favoritenrolle gerecht. Nach dem Hinspiel hatten sich die Gastgeber dank eines 3:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Souveräner Heimsieg

Kariem Shehata trug sich in der 35. Spielminute in die Torschützenliste ein. Die Pausenführung von Sportclub Dörfl fiel knapp aus, ging angesichts der Spielanteile aber vollends in Ordnung. In der 60. Minute erhöhte Patrick Windisch auf 2:0 für SC Dörfl und ließ damit den Favoriten in eine vorentscheidende Position für den vollen Erfog kommen. Richard Mark Horvath besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Sportclub Dörfl (71.). Am Schluss fuhr SC Dörfl gegen Tschurndorf auf eigenem Platz einen 3:0-Sieg ein.

Sportclub Dörfl führt mit 25 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sieben Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat SC Dörfl derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über ASK Tschurndorf ist Sportclub Dörfl weiter im Aufwind.

Tschurndorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält der Gast den elften Tabellenplatz bei. Insbesondere an vorderster Front kommt Tschurndorf nicht zur Entfaltung, sodass nur 21 erzielte Treffer auf das Konto von ASK Tschurndorf gehen. Der Gast musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Tschurndorf insgesamt auch nur vier Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei ASK Tschurndorf noch ausbaufähig. Nur einen von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Am nächsten Samstag (18:00 Uhr) reist SC Dörfl zu UFC Mannersdorf, am gleichen Tag begrüßt Tschurndorf SV Antau vor heimischem Publikum.

2. Klasse Mitte: Sportclub Dörfl – ASK Tschurndorf, 3:0 (1:0)

71 Richard Mark Horvath 3:0

60 Patrick Windisch 2:0

35 Kariem Shehata 1:0

