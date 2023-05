5:3 - Sieggraben steht in Unterpullendorf trotz Egle-Hattrick mit leeren Händen da

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 19:28

An den am Donnerstag begangenen Feiertag stand das Nachtragsspiel der 19. Runde in der 2. Klasse Mitte zwischen Unterpullendorf und Sieggraben an, welches die Heimischen mit 5:3 für sich entscheiden konnten. Das Hinspiel war unentschieden mit 1:1 geendet.

Tore wie am Fließband

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SC Unterpullendorf bereits in Front. Szabolcs Major markierte in der vierten Minute die Führung und belohnte sich eine heroische Anfangsphase der Hausherren, die auch in der Folge des Treffer weiter ihren Lauf nahm. Nur 120 Sekunden später: Der Gastgeber machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Balint Komoroczi (6.) vom Elfmeterpunkt. Mit dem 3:0 durch Laszlo Legoza, der die Kugel nach einem Stangler ins Tor bugsierte, schien die Partie bereits in der 28. Minute mit den Gastgebern einen sicheren Sieger zu haben. Noch vor der Halbzeit legte SC Unterpullendorf seinen vierten Treffer nach (44.) - David Földvarszki trug sich in die Schützenliste ein. Der dominante Vortrag von Unterpullendorf im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Den Vorsprung von SC Unterpullendorf ließ Balazs Vidak in der 50. Minute sehenswert anwachsen, als er nach einem starken Solo mit einem herrlichen Heber zum 5:0 traf. Zwar gelang Laszlo Egle mit den Toren zum 3:5 ein Hattrick (68./83./86.) – an der Niederlage von UFC Sieggraben änderte dies jedoch auch nichts mehr. Schlussendlich verbuchte Unterpullendorf gegen den Gast einen überzeugenden Heimerfolg.

Nach 19 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SC Unterpullendorf 43 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 54 Treffern stellt Unterpullendorf den besten Angriff der 2. Klasse Mitte. Der Hausherr befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Sieggraben befindet sich mit 31 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Neun Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat UFC Sieggraben derzeit auf dem Konto. Sieggraben baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Das nächste Mal ist Unterpullendorf am 20.05.2023 gefordert, wenn man bei der Zweitvertretung von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid antritt. UFC Sieggraben empfängt schon am Samstag ASK Hirm als nächsten Gegner.

2. Klasse Mitte: SC Unterpullendorf – UFC Sieggraben, 5:3 (4:0)

86 Laszlo Egle 5:3

83 Laszlo Egle 5:2

68 Laszlo Egle 5:1

50 Balazs Vidak 5:0

44 David Foeldvarszki 4:0

28 Laszlo Legoza 3:0

6 Balint Komoroczi 2:0

4 Szabolcs Major 1:0

