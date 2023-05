Wiesen feiert deutlichen Heimsieg über Sigleß

Details Samstag, 20. Mai 2023 00:05

Am Freitagabend feierte Wiesen im Zuge der 20. Runde der 2. Klasse Mitte einen deutlichen 4:0-Heimsieg über den SV Sigleß. Im Hinspiel waren beide Kontrahenten beim 1:1 mit einer Punkteteilung auseinandergegangen.

Klarer Heimsieg

Marcell Deak brachte SV Sigleß per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 13. und 31. Minute vollstreckte und sogleich auf 2:0 stellte. Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. Für das 3:0 von SC Wiesen sorgte Deak, der in Minute 69 zur Stelle war und den Heimsieg quasi schon dingfest machte. In der 87. Minute legte Fabian Habeler zum 4:0 zugunsten der Heimmannschaft nach. Letztlich feierte Wiesen gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Wiesen machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem neunten Platz.

Trotz der Schlappe behält SV Sigleß den sechsten Tabellenplatz bei.

Kommenden Samstag (17:00 Uhr) tritt SC Wiesen bei UFC Sieggraben an, schon einen Tag vorher muss Sigleß seine Hausaufgaben bei ASK Stoob erledigen.

2. Klasse Mitte: SC Wiesen – SV Sigleß, 4:0 (2:0)

87 Fabian Habeler 4:0

69 Marcell Deak 3:0

31 Marcell Deak 2:0

13 Marcell Deak 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei