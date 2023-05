Klarer Auswärtssieg für Antau bei Tschurndorf

Details Samstag, 20. Mai 2023 23:11

Antau setzte sich am Samstag gegen Tschurndorf mit 3:0 durch. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. SV Antau enttäuschte die Erwartungen nicht und trug im Zuge der 20. Runde einen "Dreier" davon. Enger ging es kaum: Der Gast hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Deutliche Angelegenheit

110 Zuschauer sahen, wie Raphael Pohl in der 37. Minute das 1:0 für Antau markierte als er nach einer herrlichen Flanken wunderbar vollstreckte. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich SV Antau, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der 69. Minute brachte Leon Zsuganits das Netz für Antau zum Zappeln und besorgte aus einem perfekten Konter die Vorentscheidung. Den gebrauchten Tag von ASK Tschurndorf unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Pascal Tritremmel durch eine Rote Karte (83.). Lukas De Zordo stellte schließlich in der 88. Minute den 3:0-Sieg für SV Antau sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte Antau am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Tschurndorf.

ASK Tschurndorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende belegen die Gastgeber mit 14 Punkten den zwölften Tabellenplatz. Im Sturm von Tschurndorf stimmt es ganz und gar nicht: 21 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich ASK Tschurndorf schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Trotz des Sieges bleibt SV Antau auf Platz vier.

Tschurndorf steckt nach sieben Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Antau mit aktuell 37 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am kommenden Sonntag tritt ASK Tschurndorf bei SC Unterpullendorf an, während SV Antau zwei Tage zuvor UFC Mannersdorf empfängt.

2. Klasse Mitte: ASK Tschurndorf – SV Antau, 0:3 (0:1)

88 Lukas De Zordo 0:3

69 Leon Zsuganits 0:2

37 Raphael Pohl 0:1

