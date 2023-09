SC Dörfl dreht Partie bei Unterfrauenhaid

Details Freitag, 29. September 2023 22:45

Die Differenz von einem Treffer brachte SC Dörfl gegen Unterfrauenhaid den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Sportclub Dörfl.

Die Gäste mit dem Turnaround

SC Unterfrauenhaid ging vor 140 Zuschauern in Führung. Gabor Savanyo war es, der in der 17. Minute zur Stelle war und einen Strafstoß verwandelte. Daniel Suvak nutzte die Chance für SC Dörfl und beförderte in der 25. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Maksym Olen brachte Sportclub Dörfl nach 55 Minuten die 2:1-Führung. Als der Schiedsrichter die Begegnung schließlich abpfiff, war Unterfrauenhaid vor heimischer Kulisse mit 1:2 geschlagen.

SC Unterfrauenhaid verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

SC Dörfl holte auswärts bisher nur vier Zähler. Nur einmal gab sich Sportclub Dörfl bisher geschlagen.

Der Motor von Unterfrauenhaid stottert gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei SC Dörfl, wo man insgesamt zwölf Punkte auf dem Konto verbucht und damit den ersten Tabellenplatz einnimmt.

2. Klasse Mitte: SC Unterfrauenhaid – Sportclub Dörfl, 1:2 (1:1)

55 Maksym Olen 1:2

25 Daniel Suvak 1:1

17 Gabor Savanyo 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.