Raiding feiert klaren Heimsieg gegen Tschurndorf

Details Samstag, 30. September 2023 21:16

Raiding kam gegen ASK Tschurndorf zu einem klaren 4:1-Erfolg. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich ASK Raiding als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Heimsieg mit Bravour

Adam Arvai brachte die Heimmannschaft in der zwölften Minute via Elfmeter in Front. Geschockt zeigte sich Tschurndorf nicht. Nur wenig später war David Rapai mit dem Ausgleich zur Stelle (17.). Manuel Posch machte in der 28. Minute das 2:1 von Raiding perfekt. Arvai schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (32.). Mit der Führung für ASK Raiding ging es in die Kabine. Als Laszlo Egle nur eine Minute später die Ampelkarte sah, schien die Partie zugunsten von Raiding entschieden. Mit dem 4:1 sicherte Arvai ASK Raiding nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (77.). Am Schluss schlug Raiding ASK Tschurndorf vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

ASK Raiding machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang vier wieder. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat Raiding momentan auf dem Konto. ASK Raiding ist seit drei Spielen unbezwungen.

Tschurndorf holte auswärts bisher nur drei Zähler. Nach der empfindlichen Schlappe steckt der Gast weiter im Schlamassel. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von ASK Tschurndorf im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 20 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Klasse Mitte. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Tschurndorf derzeit auf dem Konto. ASK Tschurndorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Tschurndorf. Nach der Niederlage gegen Raiding ist ASK Tschurndorf aktuell das defensivschwächste Team der 2. Klasse Mitte.

2. Klasse Mitte: ASK Raiding – ASK Tschurndorf, 4:1 (3:1)

77 Adam Arvai 4:1

32 Adam Arvai 3:1

28 Manuel Posch 2:1

17 David Rapai 1:1

12 Adam Arvai 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.