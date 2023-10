Lehrstunde für Neckenmarkt bei Sieggraben

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 19:21

UFC Sieggraben führte UFC Neckenmarkt nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Sieggraben ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Neckenmarkt einen klaren Erfolg.

Einbahnstraßen-Fußball

Sarkis Saribekyan brachte sein Team in der 15. Minute nach vorn. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Dardan Muji schnürte einen Doppelpack (17./37.), sodass UFC Sieggraben fortan mit 3:0 führte. Die Gastgeber hatten die Chancen genutzt und blickten zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Mit dem 4:0 durch Kristof Batorfi schien die Partie bereits in der 46. Minute mit Sieggraben einen sicheren Sieger zu haben. Eigentlich war UFC Neckenmarkt schon geschlagen, als Saribekyan das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (53.). Letztlich kam UFC Sieggraben gegen die Gäste zu einem verdienten 5:0-Sieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Neckenmarkt festigte Sieggraben den zweiten Tabellenplatz. 23 Tore – mehr Treffer als UFC Sieggraben erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Mitte. Die Saisonbilanz von Sieggraben sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei vier Siegen und einem Unentschieden büßte UFC Sieggraben lediglich zwei Niederlagen ein.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei UFC Neckenmarkt klar erkennbar, sodass bereits 20 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Neckenmarkt steht nach sieben Spieltagen an hinterster Position des Tableaus. Die Offensive von UFC Neckenmarkt zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – neun geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Einen Sieg, drei Remis und drei Niederlagen hat Neckenmarkt momentan auf dem Konto. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier verliert UFC Neckenmarkt im Klassement weiter an Boden.

2. Klasse Mitte: UFC Sieggraben – UFC Neckenmarkt, 5:0 (3:0)

53 Sarkis Saribekyan 5:0

46 Kristof Batorfi 4:0

37 Dardan Muji 3:0

17 Dardan Muji 2:0

15 Sarkis Saribekyan 1:0

