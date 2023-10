Unterrabnitz bleibt gegen Tschurndorf nur der Ehrentreffer

Details Samstag, 14. Oktober 2023 23:57

SC Unterrabnitz konnte Tschurndorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. ASK Tschurndorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Unterrabnitz an Spieltag Nummer 9 einen klaren Erfolg.

Souverän und deutlich

Für den Führungstreffer von Tschurndorf zeichnete Benjamin Toth per Kopfball verantwortlich (8.). Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Mit einem schnellen Doppelpack (54./58.) zum 3:0 schockte Laszlo Egle SC Unterrabnitz. Zunächst traf er via Elfmeter, hernach aus 25 Metern fabelhaft in den rechten Winkel. Der vierte Streich von ASK Tschurndorf war Patrick Tritremmel vorbehalten (71.). In der Schlussphase gelang Dominik Morth noch der Ehrentreffer für Unterrabnitz (81.). Schließlich sprang für Tschurndorf gegen SC Unterrabnitz ein Dreier heraus.

In der Defensive drückt der Schuh bei Unterrabnitz, was in den 22 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich die Heimmannschaft schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim Schlusslicht. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Mit erschreckenden 24 Gegentoren stellt ASK Tschurndorf die schlechteste Abwehr der Liga. Tschurndorf verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. ASK Tschurndorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Tschurndorf setzte sich mit diesem Sieg von SC Unterrabnitz ab und nimmt nun mit elf Punkten den siebten Rang ein, während Unterrabnitz weiterhin acht Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft SC Unterrabnitz auf Sportclub Dörfl (17:00 Uhr), ASK Tschurndorf reist tags zuvor zu SV Sigleß (19:30 Uhr).

2. Klasse Mitte: SC Unterrabnitz – ASK Tschurndorf, 1:4 (0:1)

81 Dominik Morth 1:4

71 Patrick Tritremmel 0:4

58 Laszlo Egle 0:3

54 Laszlo Egle 0:2

8 Benjamin Toth 0:1

