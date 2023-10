Neckenmarkt gibt nach Gastspielerfolg bei Unterfrauenhaid "rote Laterne" ab

Details Samstag, 14. Oktober 2023 23:59

Am Samstag begrüßte SC Unterfrauenhaid UFC Neckenmarkt. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten der Gäste aus - damit wandert die "rote Laterne" infolge des zweiten Saisonsieges temporär nach Unterrabnitz.

Vorsprung hält bis zum Schluss

Neckenmarkt erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Marcel Pazmann traf in der dritten Minute zur frühen Führung. David Pazmandi schoss die Kugel zum 2:0 für UFC Neckenmarkt über die Linie (26.). Emmerich Hermann verkürzte für Unterfrauenhaid später in der 34. Minute auf 1:2. Neckenmarkt nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Für das 3:1 von UFC Neckenmarkt zeichnete Roland Mundi verantwortlich (58.). Als der Referee die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte Neckenmarkt die drei Zähler unter Dach und Fach.

SC Unterfrauenhaid muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die sportliche Misere – in den letzten sechs Spielen gelang den Gastgebern kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt Unterfrauenhaid nur auf Rang neun.

Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte UFC Neckenmarkt endlich wieder einmal drei Punkte.

Mit diesem Sieg zog Neckenmarkt an SC Unterfrauenhaid vorbei auf Platz acht. Unterfrauenhaid fiel auf die neunte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

SC Unterfrauenhaid stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) bei ASK Raiding vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt UFC Neckenmarkt ASK Stoob.

2. Klasse Mitte: SC Unterfrauenhaid – UFC Neckenmarkt, 1:3 (1:2)

58 Roland Mundi 1:3

34 Emmerich Hermann 1:2

26 David Pazmandi 0:2

3 Marcel Pazmann 0:1

