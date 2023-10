Sieggraben krallt sich die Tabellenspitze mit Gastspielerfolg bei Raiding

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 18:42

Mit 1:2 verlor ASK Raiding am vergangenen Sonntag zu Hause gegen UFC Sieggraben. Durch den Erfolg in der 9. Runde preschen die Gäste an den Tabellen-Thron vor.

Auswärtssieg dank Doppeltorschützen

Die Gäste stellten mit dem 1:0 in der 29. Minute die Weichen auf Sieg - Raffael Mitterhöfer traf. Kurz vor der Pause traf der Spitzenreiter (43.) erneut, wieder hieß der Torschütze Raffae Mitterhöfer. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Den gebrauchten Tag von Raiding unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Samir Rahmaoui durch eine Rote Karte (80.). Manuel Posch verkürzte für das Heimteam später in der 88. Minute auf 1:2. Obwohl UFC Sieggraben nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es ASK Raiding zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Raiding belegt momentan mit elf Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 15:15 ausgeglichen. ASK Raiding verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Die errungenen drei Zähler gingen für Sieggraben einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Erfolgsgarant von UFC Sieggraben ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 29 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Sieggraben sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu.

Während Raiding am kommenden Samstag SC Unterfrauenhaid empfängt, bekommt es Sieggraben am selben Tag mit SV Antau zu tun.

2. Klasse Mitte: ASK Raiding – UFC Sieggraben, 1:2 (0:2)

88 Manuel Posch 1:2

43 Raffael Mitterhoefer 0:2

29 Raffael Mitterhoefer 0:1

