Raiding kämpft sich zum Punkt nach Zwei-Tore-Rückstand gegen Unterfrauenhaid

Details Samstag, 21. Oktober 2023 21:56

Am Samstag trennten sich ASK Raiding und SC Unterfrauenhaid unentschieden mit 2:2. Unterfrauenhaid zog sich gegen Raiding achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Die Partie ging in Runde 10 über die Bühne.

Comeback-Qualitäten der Heimischen

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Balazs Csanyi sein Team in der 38. Minute. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Unterfrauenhaid, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Krisztian Tarcsay erhöhte für die Gäste auf 2:0 (48.). Masud Mohamed Jama verkürzte für ASK Raiding später in der 57. Minute auf 1:2. Adam Arvai glich nur wenig später für die Heimmannschaft per Elfmeter aus (59.). SC Unterfrauenhaid wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Raiding die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Drei Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat ASK Raiding derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich Raiding weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Unterfrauenhaid muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel.

Mit diesem Unentschieden verpasste Raiding die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich ASK Raiding trotzdem und steht nun auf Rang fünf.

Am kommenden Samstag trifft ASK Raiding auf UFC Neckenmarkt, Unterfrauenhaid spielt tags zuvor gegen SV Antau.

2. Klasse Mitte: ASK Raiding – SC Unterfrauenhaid, 2:2 (0:1)

59 Adam Arvai 2:2

57 Masud Mohamed Jama 1:2

48 Krisztian Tarcsay 0:2

38 Balazs Csanyi 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.