Kovacs-Treffer sichert Unterrabnitz Punkt gegen Dörfl

Details Samstag, 21. Oktober 2023 21:57

Sportclub Dörfl ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen SC Unterrabnitz hinausgekommen. Unterrabnitz zog sich gegen SC Dörfl achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Später Ausgleichstreffer

Sportclub Dörfl erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Daniel Suvak traf in der fünften Minute zur frühen Führung. SC Unterrabnitz zeigte sich wenig beeindruckt und schlug mit dem Ausgleichstreffer durch Fabian Schütz zurück (10.). In Minute 33 ging SC Dörfl durch den zweiten Treffer von Suvak in Führung. Zur Pause behielten die Gäste die Nase knapp vorn. Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Dominik Kovacs mit seinem Treffer aus der 87. Minute verantwortlich. Am Schluss sicherte sich Unterrabnitz gegen Sportclub Dörfl einen Zähler.

SC Unterrabnitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nur neun Zählern auf der Habenseite ziert die Heimmannschaft das Tabellenende der 2. Klasse Mitte. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Unterrabnitz auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SC Dörfl in der Tabelle auf Platz vier. Nur einmal gab sich Sportclub Dörfl bisher geschlagen. Seit acht Begegnungen hat SC Dörfl das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

SC Unterrabnitz tritt am kommenden Sonntag bei UFC Sieggraben an, Sportclub Dörfl empfängt am selben Tag SV Sigleß.

2. Klasse Mitte: SC Unterrabnitz – Sportclub Dörfl, 2:2 (1:2)

87 Dominik Kovacs 2:2

33 Daniel Suvak 1:2

10 Fabian Schuetz 1:1

5 Daniel Suvak 0:1

