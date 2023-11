Unterfrauenhaid dreht Heimspiel gegen Sigleß spät zum Sieg

Details Freitag, 10. November 2023 23:16

Bei SC Unterfrauenhaid gab es für Sigleß nichts zu holen. Die Gäste verloren das packende Spiel mit 2:3. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Die Partie ging an Runde 13 über die Bühne.

Heimsieg eingefahren

Sigleß erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Lukas Jagschitz traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Gabor Savanyo nutzte die Chance für Unterfrauenhaid und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der 67. Minute erzielte Sebastian Trejo das 2:1 für SV Sigleß. In Minute 75 gelang SC Unterfrauenhaid der Ausgleich durch Gergö Tanyeros. Gefeierter Mann des Spiels war Savanyo, der den Gastgebern mit seinem Treffer in der 87. Minute den Vorsprung brachte. Am Schluss siegte Unterfrauenhaid gegen Sigleß.

SC Unterfrauenhaid muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach acht Spielen ohne Sieg bejubelte Unterfrauenhaid endlich wieder einmal drei Punkte.

Die Niederlage gegen SC Unterfrauenhaid war bereits die dritte am Stück in der Liga für den Gast aus Sigleß.

Unterfrauenhaid bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und sechs Pleiten. Fünf Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat SV Sigleß derzeit auf dem Konto.

2. Klasse Mitte: SC Unterfrauenhaid – SV Sigleß, 3:2 (1:1)

87 Gabor Savanyo 3:2

75 Gergoe Tanyeros 2:2

67 Sebastian Trejo 1:2

38 Gabor Savanyo 1:1

2 Lukas Jagschitz 0:1

