Unterfrauenhaid dreht Partie gegen Tschurndorf in Überzahl

Details Freitag, 15. März 2024 23:52

Am Freitag trafen Unterfrauenhaid und Tschurndorf aufeinander. Das Match entschied SC Unterfrauenhaid mit 4:2 für sich. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Unterfrauenhaid die Nase vorn. Das Hinspiel war 4:2 zugunsten von ASK Tschurndorf ausgegangen.

Heimischen drehen Partie in Überzahl

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte David Rapai sein Team in der 39. Minute. Pascal Tritremmel von Tschurndorf sah in der 44. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Im ersten Durchgang hatte der Gast etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. ASK Tschurndorf musste den Treffer von Tamas Horvath zum 1:1 hinnehmen (50.). Patrick Tritremmel machte in der 57. Minute das 2:1 von Tschurndorf perfekt. Alexander Rajky schockte ASK Tschurndorf und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SC Unterfrauenhaid (70./85.). Kurz vor Schluss traf Norbert Vaganjan für Unterfrauenhaid (92.). Am Schluss siegte SC Unterfrauenhaid gegen Tschurndorf.

Die Gastgeber bessern ihre eher dürftige Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt vier Siege, vier Unentschieden und sieben Pleiten.

Bei ASK Tschurndorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 37 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). ASK Tschurndorf verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen.

Am kommenden Sonntag trifft SC Unterfrauenhaid auf Sportclub Dörfl, Tschurndorf spielt am selben Tag gegen ASK Raiding.

2. Klasse Mitte: SC Unterfrauenhaid – ASK Tschurndorf, 4:2 (0:1)

92 Norbert Vaganjan 4:2

85 Alexander Rajky 3:2

70 Alexander Rajky 2:2

57 Patrick Tritremmel 1:2

50 Tamas Horvath 1:1

39 David Rapai 0:1

