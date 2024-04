Versuch eines Comebacks von UFC Neckenmarkt bleibt bei SV Sigleß unbelohnt

Spielberichte

Im Spiel von SV Sigleß gegen UFC Neckenmarkt gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Sigleß. Die Ausgangslage sprach für SV Sigleß, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel waren beide Kontrahenten beim 1:1 mit einer Punkteteilung auseinandergegangen.

Aufbäumen ohne Erfolg

Für das erste Tor sorgte Noel Ferenc Karasz. In der zwölften Minute traf der Spieler von Sigleß ins Schwarze. In der 24. Minute brachte Sebastian Trejo das Netz für das Heimteam zum Zappeln. Mit dem 3:0 durch Karasz schien die Partie bereits in der 35. Minute mit SV Sigleß einen sicheren Sieger zu haben. Sigleß gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Ede Nemeth schoss die Kugel zum 1:3 für Neckenmarkt über die Linie (53.). Jonas Gager verkürzte für den Gast später in der 65. Minute auf 2:3. UFC Neckenmarkt steigerte im Laufe der Partie, konnte jedoch nicht mehr zurückkommen - 3:2 der Endstand.

Sigleß bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, ein Unentschieden und elf Pleiten. SV Sigleß erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

UFC Neckenmarkt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel.

Sigleß erwartet am Freitag SC Unterrabnitz. Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von UFC Neckenmarkt mit UFC Sieggraben.

2. Klasse Mitte: SV Sigleß – UFC Neckenmarkt, 3:2 (3:0)

65 Jonas Gager 3:2

53 Ede Nemeth 3:1

35 Noel Ferenc Karasz 3:0

24 Sebastian Trejo 2:0

12 Noel Ferenc Karasz 1:0

Details

