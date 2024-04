Sieben Tore & zwei Ausschlüsse: Sieggraben gewinnt Torfestival gegen Stoob

Spielberichte

UFC Sieggraben und ASK Stoob lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die Ausgangslage sprach für Sieggraben, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel hatte UFC Sieggraben bei Stoob mit 4:1 für sich entschieden.

Torreigen mit Lucky Punch für das Heimteam

Sarkis Saribekyan brachte Sieggraben in der 21. Minute in Front, nachdem er an der zweiten Stange ungehindert per Kopf einnicken konnte. In der 28. Minute gelang ASK Stoob der Ausgleich. Saribekyan schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (32.). Zur Pause behielt UFC Sieggraben die Nase knapp vorn.

In der 49. Minute erzielte Stoob den Ausgleich. Balazs Velencei brachte den Ball zum 3:2 zugunsten von Sieggraben über die Linie (67.). Für das dritte Tor von ASK Stoob war Botond Nemeth verantwortlich, der in der 88. Minute das 3:3 besorgte. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Szabolcs Olivér Lempeg noch einen Treffer parat hatte (89.). Ausschluss: Rot für Balint Zsolt Szabo von Stoob in der 91. Minute nach einer Tätlichkeit. Auch Ersatzspieler Gregor Schwabl sah aufgrund einer Beleidigung Rot. Mit dem Ende der Spielzeit strich UFC Sieggraben gegen die Gäste die volle Ausbeute ein.

Die Offensive von UFC Sieggraben in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Nur dreimal gab sich UFC Sieggraben bisher geschlagen. Sieggraben erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Trotz der Niederlage behält Stoob den fünften Tabellenplatz bei. ASK Stoob baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag tritt UFC Sieggraben bei UFC Neckenmarkt an, während Stoob zwei Tage zuvor Sportclub Dörfl empfängt.

2. Klasse Mitte: UFC Sieggraben – ASK Stoob, 4:3 (2:1)

89 Szabolcs Olivér Lempeg 4:3

88 Botond Nemeth 3:3

67 Balazs Velencei 3:2

49 Benjamin Thomas Gugcso 2:2

32 Sarkis Saribekyan 2:1

28 Benjamin Thomas Gugcso 1:1

21 Sarkis Saribekyan 1:0

