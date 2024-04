Tabellenführer SV Antau gewinnt gegen SC Unterfrauenhaid

Spielberichte

Details Freitag, 26. April 2024 22:18

SV Antau kam am Freitag zu einem 3:1-Erfolg gegen SC Unterfrauenhaid. Als Favorit rein – als Sieger raus. Antau hat alle Erwartungen erfüllt. Das Hinspiel war mit einer 0:5-Klatsche für Unterfrauenhaid geendet.

Verdienter Heimsieg für Titelanwärter Antau

Die Gäste gerieten schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Lukas De Zordo das schnelle 1:0 für SV Antau erzielte. Marcell Deak erhöhte den Vorsprung von Antau nach 31 Minuten auf 2:0. Balazs Bakondi nutzte die Chance für SC Unterfrauenhaid und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Zur Pause behielt SV Antau die Nase knapp vorn. Karl Gerdenich schoss die Kugel zum 3:1 für das Heimteam über die Linie (55.). Patrik Cziranku sah in der 83. Minute die Ampelkarte (Unterfrauenhaid). Nach der Beendigung des Spiels durch den Schiedsrichter feierte Antau einen dreifachen Punktgewinn gegen SC Unterfrauenhaid.

Nach einer tollen Saison steht SV Antau aktuell mit 50 Punkten auf dem Aufstiegsplatz. Der Defensivverbund von Antau ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 20 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Nur einmal gab sich SV Antau bisher geschlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Antau seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt 18 Spiele ist es her.

Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur fünf Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten von SC Unterfrauenhaid alles andere als positiv. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Unterfrauenhaid nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am kommenden Freitag trifft SV Antau auf SV Sigleß, SC Unterfrauenhaid spielt am selben Tag gegen ASK Tschurndorf.

2. Klasse Mitte: SV Antau – SC Unterfrauenhaid, 3:1 (2:1)

55 Karl Gerdenich 3:1

34 Balazs Bakondi 2:1

31 Marcell Deak 2:0

6 Lukas De Zordo 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.