Unterfrauenhaid dreht Torfestival gegen Tschurndorf

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:24

Am Freitagabend lieferten sich SC Unterfrauenhaid und ASK Tschurndorf ein spannendes und ereignisreiches Fußballspiel, das die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. Trotz eines frühen Rückstands zeigte sich Unterfrauenhaid kämpferisch und drehte das Spiel zu einem 3:2-Sieg. Die Partie begann mit hohem Tempo und zeigte von Anfang an, dass beide Teams entschlossen waren, die drei Punkte mitzunehmen.

Ein Spiel der Wendungen

Die erste Halbzeit startete mit einem Paukenschlag für ASK Tschurndorf, als ein Eigentor von Andreas Niklos in der 2. Minute die Gäste in Führung brachte. Trotz des frühen Schocks ließ sich Unterfrauenhaid nicht unterkriegen und suchte nach Wegen, um ins Spiel zurückzufinden. Ihre Bemühungen schienen jedoch zunächst vergeblich, als Gabor Jakubovics in der 39. Minute das 0:2 für Tschurndorf erzielte. Doch Unterfrauenhaid gab nicht auf und fand kurz vor der Halbzeitpause durch Balazs Bakondi den Anschlusstreffer zum 1:2.

Die zweite Hälfte begann stürmisch, mit einem Unterfrauenhaid, das entschlossen war, das Spiel zu drehen. Ihre Anstrengungen wurden belohnt, als Balazs Bakondi erneut traf und in der 48. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Das Spiel blieb intensiv, und beide Teams suchten nach der Chance, in Führung zu gehen. In der 67. Minute war es dann Dominik Bence Szemere, der für Unterfrauenhaid das entscheidende Tor zum 3:2 schoss, nach einem Assist von Jan Steiner.

Packende Schlussphase, doch Heimsieg bleibt bestehen

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von Spannung und Kampfgeist. ASK Tschurndorf versuchte alles, um den Ausgleich zu erzielen, während Unterfrauenhaid mit aller Macht den Vorsprung verteidigte. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten und einer hitzigen Endphase, in der die Spannung greifbar war, blieb es beim 3:2 für Unterfrauenhaid.

2. Klasse Mitte: Unterfrauenhaid : Tschurndorf - 3:2 (1:2)

67 Dominik Bence Szemere 3:2

48 Balazs Bakondi 2:2

42 Balazs Bakondi 1:2

39 Gabor Jakubovics 0:2

2 Eigentor durch Andreas Niklos 0:1

