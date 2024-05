Aufsteiger SV Antau dominiert gegen SV Sigleß im Derby

Spielberichte

In einem spannungsgeladenen Freitagabendspiel standen sich SV Sigleß und SV Antau im Derby der. 2. Klasse Mitte gegenüber. Von Beginn an setzte SV Antau klare Zeichen und dominierte das Spiel, was in einem verdienten 3:0 Endstand gipfelte. Der bereits feststehende Aufsteiger gewann demzufolge souverän.

Ein starker Auftakt für SV Antau

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams versuchten, ihre Präsenz auf dem Feld zu etablieren. Doch es war SV Antau, das früh im Spiel die Kontrolle übernahm. Bereits in der 17. Minute sorgte Lukas De Zordo für den ersten Treffer, als er das 0:1 für SV Antau erzielte. Dieses frühe Tor setzte SV Sigleß unter Druck und zwang sie zu einer defensiveren Spielweise. Die Angriffsbemühungen von SV Sigleß wurden durch eine gut organisierte Verteidigung von SV Antau immer wieder zunichte gemacht. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, demonstrierte Lukas De Zordo erneut seine Klasse, indem er das zweite Tor für sein Team erzielte und damit den Halbzeitstand auf 0:2 setzte. Dieser Doppelschlag kurz vor und nach der Pause zeigte deutlich die Überlegenheit von SV Antau.

SV Antau sichert den Sieg in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit bot ein ähnliches Bild, mit einem SV Antau, das entschlossen war, den Sieg nach Hause zu bringen. Trotz einiger taktischer Änderungen von SV Sigleß konnte die Heimmannschaft die solide Verteidigung von SV Antau nicht durchbrechen. In der 54. Minute setzte Marcell Deak mit dem 0:3 den Schlusspunkt für SV Antau. Dieses Tor unterstrich die Effizienz von SV Antau im Angriff und ihre Fähigkeit, ihre Führung weiter auszubauen. Bis zum Schlusspfiff in der 90. Minute versuchte SV Sigleß verzweifelt, das Blatt zu wenden, doch die Gäste standen unerschütterlich in der Verteidigung und ließen keine weiteren Tore zu.

Das Spiel endete schließlich mit einem deutlichen 0:3 Sieg für SV Antau, was ihre Position in der Liga stärkt - der Aufsteiger ist nicht zu bremsen.

2. Klasse Mitte: Sigleß : Antau - 0:3 (0:2)

54 Marcell Deak 0:3

44 Lukas De Zordo 0:2

17 Lukas De Zordo 0:1

