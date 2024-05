ASK Stoob gewinnt Acht-Tore-Festival gegen SC Unterrabnitz

Spielberichte

Details Freitag, 10. Mai 2024 22:56

In einer dramatischen Begegnung der 23. Runde in der 2. Klasse Mitte konnte sich ASK Stoob nach einem anfänglichen Rückstand gegen SC Unterrabnitz mit einem spektakulären 5:3 durchsetzen. Die Partie war geprägt von einer erstaunlichen Aufholjagd der Heimmannschaft, die nach einem 0:2-Rückstand das Blatt wendete und schließlich als Sieger vom Platz ging.

Auftakt mit Überraschungen

Die Gäste von SC Unterrabnitz legten einen Blitzstart hin und schockierten die Gastgeber früh im Spiel. Schon in der 13. Minute brachte Györi Bank die Gäste in Führung. Nur zehn Minuten später erhöhte Florian Gmeiner nach einem Eckball auf 0:2, indem er den Ball aus einem Gewühl heraus ins Netz beförderte. ASK Stoob, angetrieben vom Heimpublikum, zeigte jedoch Charakter und startete eine beeindruckende Aufholjagd. Benjamin Gugcso erzielte in der 30. Minute per Kopfball den Anschlusstreffer, gefolgt von einem spektakulären Volley aus 25 Metern, der das Spiel bis zur Halbzeit auf 2:2 stellte.

Stoob dreht auf, Unterrabnitz kämpft vergeblich

Unmittelbar vor der Halbzeitpause war es Detre Horvath, der nach einer Vorlage von Botond Nemeth das 3:2 für Stoob markierte und damit die Partie vollends drehte. Nach der Pause setzte sich der Trend fort, als Benjamin Gugcso einen Elfmeter souverän zum 4:2 verwandelte, nachdem er selbst im Strafraum gefoult worden war. In der 78. Minute erhöhte Benjamin Thomas Gugcso mit seinem dritten Tor des Abends auf 5:2, nachdem der Torhüter der Gäste, Gyula Zoltani, einen Eckball fallen ließ.

SC Unterrabnitz, sichtlich bemüht, das Spiel noch zu drehen, erzielte durch Dominik Kovács in der 86. Minute noch den Anschlusstreffer zum 5:3, konnte aber den starken Stoob nicht mehr gefährden. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten Sieg für die Heimmannschaft, die nach einem schlechten Start eine bemerkenswerte Moral und Kampfgeist bewies.

2. Klasse Mitte: Stoob : Unterrabnitz - 5:3 (3:2)

86 Dominik Kovács 5:3

78 Benjamin Thomas Gugcso 5:2

72 Benjamin Thomas Gugcso 4:2

45 Detre Horvath 3:2

40 Benjamin Thomas Gugcso 2:2

30 Benjamin Thomas Gugcso 1:2

23 Florian Gmeiner 0:2

13 Györi Bank 0:1

