ASK Tschurndorf dominiert gegen SV Sigleß - klarer Heimsieg

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:56

In einem spannenden Match der 23. Runde in der 2. Klasse Mitte (BGLD) sicherte sich ASK Tschurndorf einen klaren Sieg gegen SV Sigleß. Mit einem Endstand von 4:1 zeigte Tschurndorf eine starke Leistung auf heimischem Boden. Die Tore fielen dabei reichlich und sorgten für aufregende Momente während der gesamten Spielzeit.

Frühe Führung und rasche Antwort

Das Spiel begann energiegeladen, als ASK Tschurndorf schon in der 21. Minute durch einen Treffer von Laszlo Egle in Führung ging. Der frühe Vorsprung zeigte die Entschlossenheit von Tschurndorf, die Partie zu dominieren. Doch SV Sigleß ließ sich nicht lange bitten und glich kurz vor der Halbzeitpause durch Laszlo Egle in der 45. Minute aus.

Tschurndorf setzt sich durch

Kurz nach dem Ausgleichstreffer von Sigleß, bewies Tschurndorf Resilienz und Kampfgeist, indem Lukas Jagschitz in der 44. Minute erneut für die Heimmannschaft traf und somit den Halbzeitstand von 2:1 herstellte. Nach der Pause behielt Tschurndorf die Oberhand und baute die Führung weiter aus. In der 54. Minute erzielte Zoltan Racz das dritte Tor für Tschurndorf, was den Abstand zwischen den beiden Teams weiter vergrößerte. Dieses Tor stärkte das Selbstvertrauen der Mannschaft und setzte Sigleß zusätzlich unter Druck.

Der Schlusspunkt wurde dann in der 90. Minute gesetzt, als Gabor Jakubovics den Ball zum 4:1 Endstand im Netz von SV Sigleß versenkte. Dieser Treffer besiegelte den Sieg für Tschurndorf und krönte eine herausragende Leistung des Teams. Das Spiel endete schließlich nach einer vierminütigen Nachspielzeit, in der Tschurndorf die Kontrolle über das Spiel behielt und keinen Zweifel an ihrem Sieg ließ.

2. Klasse Mitte: Tschurndorf : Sigleß - 4:1 (2:1)

90 Gabor Jakubovics 4:1

54 Zoltan Racz 3:1

47 Laszlo Egle 2:1

44 Lukas Jagschitz 1:1

21 Laszlo Egle 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.