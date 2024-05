ASK Raiding sichert sich späten Sieg gegen SC Unterfrauenhaid

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 19:51

In einem dramatischen Match der 23. Runde der 2. Klasse Mitte (BGLD) konnte ASK Raiding einen späten Treffer erzielen, um mit einem 2:1-Erfolg über SC Unterfrauenhaid die drei Punkte zu Hause zu behalten. Das Spiel, das eine packende Spannung bis zur letzten Minute bot, sah Tore von Gabor Borsos und Julian Gneis für die Hausherren, während Michael Kautz für die Gäste traf.

Früher Führungstreffer setzt Ton

Der Startschuss in diesem aufgeladenen Duell fiel pünktlich, und ASK Raiding verschwendete keine Zeit, um den Druck auf die Gäste von SC Unterfrauenhaid auszuüben. In der 33. Minute brach Gabor Borsos die Anspannung, als er das erste Tor des Spiels markierte. Sein präziser Schuss ließ dem Torhüter der Gäste keine Chance und brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung. Dieses Tor gab ASK Raiding zusätzlichen Schwung, und sie behielten die Kontrolle über das Spiel bis zur Halbzeitpause, wobei sie die Führung erfolgreich verteidigten.

Spannende zweite Hälfte mit dramatischem Ende

Der zweite Durchgang begann mit einem motivierten SC Unterfrauenhaid, der alles daransetzte, den Ausgleich zu erzielen. Ihre Bemühungen wurden in der 86. Minute belohnt, als Michael Kautz nach einer Reihe von Angriffen den Ball ins Netz setzte und das Spiel 1:1 ausglich. Der Treffer von Kautz versetzte die Gästefans in Ekstase und es sah so aus, als könnte das Spiel in ein Unentschieden münden.

Jedoch zeigte ASK Raiding Charakter und kämpfte weiter um jeden Ball. In der 90. Minute, als das Spiel fast zu Ende war, erzielte Julian Gneis das entscheidende Tor für ASK Raiding. Gneis’ Tor war ein perfektes Beispiel für Entschlossenheit und Präzision, womit er seine Mannschaft zum umjubelten 2:1 führte.

2. Klasse Mitte: Raiding : Unterfrauenhaid - 2:1 (1:0)

90 Julian Gneis 2:1

86 Michael Kautz 1:1

33 Gabor Borsos 1:0

