Nachtrag von Halbzeit zwei: UFC Sieggraben siegt gegen SC Dörfl

Details Mittwoch, 15. Mai 2024 19:13

In einem mitreißenden Match der 19. Runde in der 2. Klasse Mitte (BGLD) zwischen dem SC Dörfl und dem UFC Sieggraben, erlebten die Zuschauer eine packende Partie, die erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Der Gast sicherte sich mit einem 2:1-Auswärtssieg wichtige Punkte im Nachtrag.

Heimische Führung vor Abbruch

Die Partie war am Wochenende mit dem Stand von 1:0 zur Pause abgebrochen worden - die zweite Halbzeit wurde am Dienstagabend nachgetragen.

Sieggraben behält in zweiter Halbzeit die Oberhand

Beide Mannschaften kämpften im Nachtrag um jeden Ball, doch klare Chancen blieben zunächst Mangelware. In der 78. Minuten gelang den Gästen durch Kristof Batorfi (Strafstoß) der Ausgleichstreffer. Als vieles bereits auf ein Remis hindeutete, gelang dem Gast in Person von Imran Muji noch der Siegtreffer zum 1:2-Endstand (90.+1).

In den verbleibenden Minuten warf der SC Dörfl noch einmal alles nach vorne, konnte jedoch die gut organisierte Abwehr von UFC Sieggraben nicht mehr überwinden. Es blieb beim 1:2.

2. Klasse Mitte: SC Dörfl : Sieggraben - 1:2 (1:0) - Nachtrag 2. HZ

91 Imran Muji 1:2

78 Kristof Batorfi 1:1

Details

