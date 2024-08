Karasz-Goldtor sichert SV Sigleß den Sieg gegen ASK Tschurndorf

Spielberichte

Details Freitag, 09. August 2024 22:25

In einer hart umkämpften Partie der 2. Klasse Mitte (BGLD) konnte der SV Sigleß einen knappen 1:0-Sieg gegen ASK Tschurndorf einfahren. Ein Tor in der zweiten Halbzeit durch Noel Ferenc Karasz brachte die Entscheidung. Die Gäste aus Tschurndorf hielten lange dagegen, mussten sich aber letztendlich geschlagen geben. Der Treffer in der 64. Minute bescherte den Hausherren die drei Punkte.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Torerfolge auf beiden Seiten

Das Spiel begann pünktlich, als der Schiedsrichter die Partie zwischen SV Sigleß und ASK Tschurndorf anpfiff. Beide Mannschaften starteten engagiert und zeigten von Beginn an, dass sie hier um jeden Zentimeter kämpfen würden. Die Anfangsphase war geprägt von intensiven Zweikämpfen und taktischer Disziplin, wodurch sich keine der beiden Mannschaften größere Vorteile erspielen konnte.

Während der ersten Halbzeit schafften es weder SV Sigleß noch ASK Tschurndorf, gefährliche Torchancen herauszuspielen. Die Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum etwas zu. Gelegentliche Vorstöße beider Teams endeten meist in den Händen der Torhüter oder wurden von den Verteidigern geklärt. Die Zuschauer sahen eine Partie, in der beide Teams sehr auf Sicherheit bedacht waren, und so endete die erste Halbzeit torlos.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit durch Goldtor

In der zweiten Halbzeit erhöhte der SV Sigleß den Druck und versuchte, das Spielgeschehen mehr in die Hälfte von ASK Tschurndorf zu verlagern. Die Gastgeber wurden nun mutiger und suchten verstärkt den Weg nach vorne. Die Bemühungen der Heimmannschaft wurden schließlich in der 64. Minute belohnt, als Noel Ferenc Karasz den Ball im Netz von ASK Tschurndorf unterbrachte.

Nach dem Führungstreffer von Karasz versuchte ASK Tschurndorf, schnell zu reagieren und den Ausgleich zu erzielen. Die Gäste erhöhten den Druck und warfen alles nach vorne. SV Sigleß verteidigte jedoch leidenschaftlich und ließ keine größeren Torchancen zu. Die Schlussphase der Partie war geprägt von intensiven Abwehraktionen und verzweifelten Offensivbemühungen von ASK Tschurndorf.

Mit dem Schlusspfiff nach 96 Minuten war der Jubel bei SV Sigleß groß. Die Mannschaft hatte sich den Sieg hart erarbeitet und konnte sich über drei wichtige Punkte zum Saisonauftakt freuen. ASK Tschurndorf hingegen musste sich trotz einer kämpferischen Leistung geschlagen geben und wird in den kommenden Spielen versuchen, die ersten Punkte einzufahren.

2. Klasse Mitte: Sigleß : Tschurndorf - 1:0 (0:0)

64 Noel Ferenc Karasz 1:0

