SC Dörfl feiert Kantersieg beim ASK Hirm

Spielberichte

Details Freitag, 09. August 2024 22:27

In einer eindrucksvollen Vorstellung sicherte sich der SC Dörfl einen deutlichen 5:1-Sieg gegen den ASK Hirm in der ersten Runde der 2. Klasse Mitte (BGLD). Der Sportclub Dörfl zeigte von Beginn an eine starke Leistung und ließ dem Heimteam wenig Chancen. Trotz einer Aufholbemühung von ASK Hirm blieb das Ergebnis klar zugunsten der Gäste.

Starker Beginn von SC Dörfl mündet in klarer Pausenführung

Der SC Dörfl setzte schon früh im Spiel ein deutliches Zeichen. Bereits in der 15. Spielminute erzielte Patrick Pauer das erste Tor für die Gäste, womit der SC Dörfl mit 0:1 in Führung ging. Der frühe Treffer gab dem Team zusätzlichen Auftrieb, und nur zwei Minuten später war es erneut der SC Dörfl, der jubeln durfte. Erdal Kara traf zum 0:2 und stellte die Weichen frühzeitig auf Sieg.

Der ASK Hirm hatte große Mühe, ins Spiel zu finden und dem Druck der Gäste standzuhalten. Der SC Dörfl nutzte seine Chancen effektiv und konnte in der 31. Minute erneut durch Erdal Kara auf 0:3 erhöhen. Das Heimteam konnte in der ersten Halbzeit keine nennenswerten Torchancen herausspielen und ging mit einem deutlichen Rückstand in die Pause.

ASK Hirm ohne Durchschlagskraft, Dörfl weiter dominant

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Bild unverändert. Der SC Dörfl dominierte das Spielgeschehen und ließ den ASK Hirm kaum zur Entfaltung kommen. In der 61. Minute war es erneut Erdal Kara, der seine starke Leistung mit seinem dritten Tor zum 0:4 krönte. Der ASK Hirm war zu diesem Zeitpunkt weit von einer Aufholjagd entfernt.

In der 63. Minute gelang es dem Heimteam jedoch, ein Lebenszeichen zu setzen. Mirza Sejmenovic traf zum 1:4 und sorgte zumindest für einen kurzen Hoffnungsschimmer bei den Fans des ASK Hirm.

Der SC Dörfl spielte weiterhin konzentriert und ließ nichts anbrennen. In der 83. Minute musste der ASK Hirm einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Catalin Captari mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

Den Schlusspunkt setzte Cristian-Nicolae Fara in der 88. Minute, als er das 1:5 erzielte und damit den Endstand markierte. Der SC Dörfl zeigte über die gesamte Spielzeit hinweg eine starke Leistung und ging verdient als Sieger vom Platz.

2. Klasse Mitte: Hirm : SC Dörfl - 1:5 (0:3)

88 Cristian-Nicolae Fara 1:5

63 Mirza Sejmenovic 1:4

61 Erdal Kara 0:4

31 Erdal Kara 0:3

17 Erdal Kara 0:2

15 Patrick Pauer 0:1

Details

