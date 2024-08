ASK Stoob schenkt UFC Neckenmarkt sechs Treffer ein - Gugcso-Fünferpack!

Spielberichte

Der ASK Stoob feierte einen furiosen Saisonauftakt in der 2. Klasse Mitte (BGLD) und setzte sich mit einem klaren 6:1 gegen UFC Neckenmarkt durch. In einem temporeichen Spiel zeigte insbesondere Benjamin Gugcso eine herausragende Leistung, indem er fünf der sechs Treffer für die Gastgeber erzielte. UFC Neckenmarkt konnte trotz zwischenzeitlichen Ausgleichs nicht mithalten und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben.

Blitzstart für den ASK Stoob

Bereits in der achten Minute legte der ASK Stoob den Grundstein für den Erfolg. Benjamin Gugcso, der sich im Laufe des Spiels als der Mann des Tages herausstellen sollte, brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Aus 16 Metern Entfernung zirkelte er den Ball ins kurze Kreuzeck und ließ dem Neckenmarkter Torwart keine Chance.

UFC Neckenmarkt gelang jedoch schnell der Ausgleich. In der 18. Minute erhielt Jan Reumann einen Pass in die Tiefe, umkurvte den Stoober Torwart Sebestyen und schob den Ball sicher ein. Die Stoober reklamierten zwar auf Abseits, doch der Schiedsrichter gab den Treffer, sodass es 1:1 stand.

Die Antwort des ASK Stoob ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Bereits vier Minuten später schlug erneut Benjamin Gugcso zu. Nach einer Vorlage von Tobias Trimmel nutzte Gugcso den ihm gewährten Platz und traf aus 16 Metern ins rechte Eck. Damit stellte er die Führung für Stoob wieder her.

Benjamin Gugcso in Torlaune - Torregen in Reinkultur

In der 35. Minute baute Gugcso die Führung weiter aus. Ein Freistoß von der rechten Seite wurde immer länger und fand seinen Weg ins lange Eck, ohne dass ein weiterer Spieler den Ball berührte. Mit diesem Hattrick brachte er Stoob mit 3:1 in Front.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte Gugcso noch einen drauf. Nach einem Alleingang, bei dem er gleich drei Neckenmarkter Spieler ausspielte, traf er aus sieben Metern zum 4:1. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Pause.

Nach der Halbzeitpause zeigte sich UFC Neckenmarkt zwar bemüht, doch die Dominanz des ASK Stoob setzte sich fort. In der 48. Minute traf Balint Szabo nach einer Ecke von Gugcso per Kopf zum 5:1.

Nur wenige Minuten später, in der 52. Minute, krönte Gugcso seine Leistung mit seinem fünften Treffer. Ein Fehler in der Defensive von Neckenmarkt ermöglichte ihm, den Ball zu erobern und erneut den gegnerischen Torwart zu überwinden. Mit dem 6:1 war das Spiel endgültig entschieden.

Das Spiel endete schließlich mit einem überzeugenden Sieg für den ASK Stoob, der damit eindrucksvoll in die neue Saison startete. Insbesondere die Leistung von Benjamin Gugcso, der fünf Tore erzielte, wird den Fans noch lange in Erinnerung bleiben.

2. Klasse Mitte: Stoob : Neckenmarkt - 6:1 (4:1)

52 Benjamin Thomas Gugcso 6:1

48 Balint Zsolt Szabo 5:1

45 Benjamin Thomas Gugcso 4:1

35 Benjamin Thomas Gugcso 3:1

22 Benjamin Thomas Gugcso 2:1

18 Jan Paul Reumann 1:1

8 Benjamin Thomas Gugcso 1:0

