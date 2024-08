Tanyeros-Goldtor: Unterfrauenhaid siegt knapp gegen Unterrabnitz

Spielberichte

Details Samstag, 10. August 2024 22:17

Zum Auftakt der 2. Klasse Mitte trafen der SC Unterrabnitz und der SC Unterfrauenhaid aufeinander. In einem packenden und hart umkämpften Match konnte sich Unterfrauenhaid dank eines Elfmetertors von Gergö Tanyeros knapp mit 1:0 durchsetzen. Trotz zahlreicher Chancen für die Heimmannschaft reichte es am Ende nicht für einen Punktgewinn.

Frühe Chancen für Unterrabnitz - Elfmeter zum Kehraus

Bereits in den ersten Minuten zeigte sich, dass beide Mannschaften heiß auf den Saisonstart waren. Schon nach wenigen Sekunden rollte der Ball und die Zuschauer kamen auf ihre Kosten. Die ersten 20 Minuten des Spiels verliefen ausgeglichen, wobei Unterrabnitz die besseren Chancen hatte. In der 21. Minute verzeichnete die Heimmannschaft einen Lattentreffer, der das Potenzial hatte, sie in Führung zu bringen. Trotz dieser frühen Druckphase blieb es vorerst torlos.

In der 45. Minute änderte sich jedoch das Blatt. Nach einer unterhaltsamen ersten Halbzeit, in der die Gastgeber tendenziell gefährlicher agierten, bekamen die Gäste aus Unterfrauenhaid die Chance, durch einen Elfmeter in Führung zu gehen. Gergö Tanyeros trat an und verwandelte souverän zum 1:0 für Unterfrauenhaid. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Unterfrauenhaid in Unterzahl - keine Tore in Abschnitt zwei

Die zweite Halbzeit versprach weiterhin Spannung, da Unterrabnitz auf den Ausgleich drängte. Das Spiel blieb ausgeglichen, doch die Heimmannschaft hatte die klareren Chancen. In der 63. Minute kam es dann zu einem Schlüsselmoment: Andreas Niklos von Unterfrauenhaid sah die Gelb-Rote Karte, was seine Mannschaft für die verbleibenden 27 Minuten in Unterzahl brachte. Dies schien die Chancen für Unterrabnitz auf einen Ausgleich zu erhöhen, doch trotz intensiver Bemühungen wollte der Ball nicht ins Netz.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit und der Nachspielzeit drängte Unterrabnitz vehement auf den Ausgleich. Die Schlussphase war hitzig und beide Teams kämpften erbittert. Doch die Gäste aus Unterfrauenhaid verteidigten ihren knappen Vorsprung mit aller Kraft und konnten am Ende den Sieg über die Zeit bringen.

Als der Schiedsrichter nach 93 Minuten die Partie beendete, jubelte Unterfrauenhaid über den hart erkämpften Auswärtssieg. Die Heimmannschaft SC Unterrabnitz hingegen musste sich trotz einer couragierten Leistung mit einer Niederlage abfinden.

2. Klasse Mitte: Unterrabnitz : Unterfrauenhaid - 0:1 (0:1)

46 Gergö Tanyeros 0:1

