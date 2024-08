Derby zwischen SC Unterfrauenhaid und ASK Stoob endet remis

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 22:33

Das Duell der 2. Runde der 2. Klasse Mitte (BGLD) zwischen dem SC Unterfrauenhaid und dem ASK Stoob endete mit einem spannenden 2:2-Unentschieden. Beide Teams lieferten sich ein intensives Derby, das bis zur letzten Minute umkämpft war. Trotz eines torlosen ersten Durchgangs bot die Partie in der zweiten Halbzeit zahlreiche Highlights und einen spannenden Schlagabtausch.

Torloser Beginn trotz intensiver Bemühungen

Der SC Unterfrauenhaid und der ASK Stoob starteten mit großem Einsatz in die Begegnung. Die ersten Minuten des Spiels zeigten bereits, dass beide Mannschaften gewillt waren, das Derby für sich zu entscheiden. Trotz intensiver Bemühungen und einigen Chancen auf beiden Seiten blieben Tore in der ersten Halbzeit aus. Die Abwehrreihen beider Teams standen sicher und ließen kaum gefährliche Abschlüsse zu.

Torreigen in Abschnitt zwei - am Ende eine Punkteteilung

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Geschehen auf dem Platz schlagartig. Bereits in der 47. Minute gelang es Philipp Reisner, den ASK Stoob mit 1:0 in Führung zu bringen. Ein präziser Schuss ließ dem Torhüter von Unterfrauenhaid keine Chance. Mit diesem Treffer war der Bann gebrochen und das Spiel nahm an Intensität und Tempo zu.

Der Rückstand weckte den Kampfgeist des SC Unterfrauenhaid. In der 69. Minute erzielte Donat Varga den Ausgleichstreffer zum 1:1, nachdem er sich im Strafraum durchgesetzt hatte.

Nur neun Minuten später, in der 78. Minute, drehte Marco Lohr das Spiel zugunsten der Gastgeber. Mit einem gezielten Schuss brachte er den SC Unterfrauenhaid mit 2:1 in Führung. Die Euphorie auf Seiten der Heimfans war groß, doch die Partie war noch nicht entschieden.

In der 82. Minute schlug der ASK Stoob zurück. Milan Horvath erzielte den Ausgleich zum 2:2, nachdem er am schnellsten reagierte und den Ball ins Netz beförderte. Beide Mannschaften kämpften in den verbleibenden Minuten verbissen um den Sieg, doch keine weiteren Tore fielen.

Schließlich endete die Partie nach einer Minute Nachspielzeit mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Trotz des ausgeglichenen Ergebnisses gab es in diesem Derby keine Verlierer, denn beide Teams zeigten großen Einsatz und boten den Zuschauern ein spannendes Fußballspiel.

2. Klasse Mitte: Unterfrauenhaid : Stoob - 2:2 (0:0)

82 Milan Horvath 2:2

78 Marco Lohr 2:1

69 Donat Varga 1:1

47 Philipp Reisner 0:1

