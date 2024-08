ASK Hirm siegt gegen SV Sigleß

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 21:40

Im Spiel der 2. Runde der 2. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich der ASK Hirm mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen den SV Sigleß durch. Vor heimischem Publikum zeigten die Gastgeber von Beginn an eine dominante Leistung und konnten bereits in der ersten Halbzeit einen komfortablen Vorsprung herausspielen. Trotz eines zwischenzeitlichen Anschlusstreffers der Gäste blieb die Partie unter der Kontrolle des ASK Hirm, der schließlich den verdienten Sieg einfuhr.

Hausherren nehmen Heft früh in die Hand

Bereits in der Anfangsphase machten die Hausherren klar, dass sie heute als Sieger vom Platz gehen wollten. Nach nur 23 Minuten erzielte Mirza Sejmenovic das 1:0 für den ASK Hirm. Sejmenovic nutzte eine Unsicherheit in der Defensive des SV Sigleß und brachte seine Mannschaft früh in Führung. Der Treffer wirkte wie ein Weckruf für die Heimelf, die weiterhin Druck aufbaute und die Gäste immer wieder in Bedrängnis brachte.

Nur elf Minuten später, in der 34. Minute, konnte der ASK Hirm den Vorsprung weiter ausbauen. Samir Mesanovic traf zum 2:0 und brachte sein Team in eine noch komfortablere Position. Mesanovic zeigte dabei seine ganze Klasse und ließ dem Torhüter des SV Sigleß keine Chance.

SV Sigleß kämpft sich zurück - Hausherren besorgen Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel versuchte der SV Sigleß, das Blatt zu wenden und zeigte sich kämpferischer. In der 56. Minute wurde ihr Einsatz belohnt: Martin Pran erzielte den Anschlusstreffer zum 2:1 und brachte damit wieder Hoffnung in die Reihen der Gäste. Der Treffer fiel nach einem sehenswerten Spielzug, bei dem Pran gekonnt abschloss und dem Torhüter des ASK Hirm keine Abwehrchance ließ.

Der SV Sigleß versuchte in der Folgezeit, den Druck zu erhöhen und den Ausgleich zu erzwingen. Dennoch stand die Defensive des ASK Hirm meist sicher und ließ nur wenige weitere Chancen zu. Die Gastgeber verlagerten sich zunehmend auf Konter und lauerten auf Fehler der Gäste.

In der 79. Minute gelang dem ASK Hirm dann die endgültige Entscheidung: David Infante Lukas erzielte das 3:1 und stellte damit den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Lukas setzte sich nach einem schnellen Gegenangriff durch und versenkte den Ball im Netz des SV Sigleß. Mit diesem Treffer war die Moral der Gäste endgültig gebrochen, und der ASK Hirm spielte die letzten Minuten souverän herunter.

Die Partie endete schließlich mit einem 3:1-Sieg für den ASK Hirm, der damit in der Tabelle weiter wichtige Punkte sammeln konnte. Der SV Sigleß hingegen muss sich nach dieser Niederlage wieder aufrappeln und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

2. Klasse Mitte: Hirm : Sigleß - 3:1 (2:0)

79 David Infante Lukas 3:1

56 Martin Pran 2:1

34 Samir Mesanovic 2:0

23 Mirza Sejmenovic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.