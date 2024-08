Toth-Tor: SC Dörfl triumphiert knapp gegen UFC Neckenmarkt

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 18:40

In einem hart umkämpften Spiel der 2. Runde der 2. Klasse Mitte (BGLD) konnte sich der SC Dörfl knapp mit 1:0 gegen den UFC Neckenmarkt durchsetzen. Das entscheidende Tor fiel kurz vor der Halbzeitpause durch den erfahrenen Spieler Peter Toth.

Ausgeglichener Beginn mit vielen Unterbrechungen

Das Spiel begann ausgeglichen, wobei beide Mannschaften sich zunächst abtasteten. Bereits in der 10. Minute gab es einen Freistoß für den SC Dörfl. Nur wenige Minuten später erhielten die Gäste ebenfalls einen Freistoß nach einem Handspiel des SC Dörfl. Dies sollte nur der Beginn einer Serie von Standardsituationen sein, die das Spiel prägten.

Nach einer ersten Trinkpause in der 26. Minute setzte sich das ausgeglichene Bild fort. Beide Teams kämpften um die Kontrolle im Mittelfeld, was in zahlreichen Freistößen auf beiden Seiten resultierte. Ein scheinbares Tor für den SC Dörfl in der 29. Minute wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt, was zu Unmut bei den Heimfans führte.

Entscheidende Tor kurz vor der Pause

Die entscheidende Szene der ersten Halbzeit ereignete sich in der 43. Minute. Peter Toth, der älteste Spieler des SC Dörfl, nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Gäste und erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft. Der Treffer brachte den SC Dörfl in eine komfortable Position, doch die Gäste gaben sich nicht geschlagen.

Die zweite Halbzeit begann mit einer hektischen Phase. Beide Teams suchten den Weg nach vorne, was zu mehreren Chancen für den UFC Neckenmarkt führte. Eine Riesenchance der Gäste in der 65. Minute blieb jedoch ungenutzt. Auch der SC Dörfl hatte in der 74. Minute eine große Möglichkeit, die Führung auszubauen, doch der Torhüter des UFC Neckenmarkt vereitelte diese mit einer starken Parade.

In den letzten Minuten der Partie ging es hoch her. Der SC Dörfl verteidigte aggressiv, während die Gäste alles nach vorne warfen, um den Ausgleich zu erzielen. In der 84. Minute zeigte der Torhüter des SC Dörfl eine Traumparade und hielt seine Mannschaft damit im Spiel. Trotz mehrerer Chancen für den UFC Neckenmarkt in der 88. Minute gelang es den Gästen nicht, den Ball im Tor unterzubringen.

Das Spiel endete schließlich mit einem 1:0-Sieg für den SC Dörfl, der damit wichtige Punkte in der 2. Klasse Mitte (BGLD) sammeln konnte. Der UFC Neckenmarkt hingegen wird sich ärgern, dass sie ihre Chancen nicht nutzen konnten und am Ende leer ausgingen.

2. Klasse Mitte: SC Dörfl : Neckenmarkt - 1:0 (1:0)

43 Peter Toth 1:0

