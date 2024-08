3:0! ASK Tschurndorf triumphiert gegen Unterrabnitz

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 19:16

In einer intensiven Begegnung der 2. Runde der 2. Klasse Mitte setzte sich der ASK Tschurndorf gegen den SC Unterrabnitz mit einem klaren 3:0-Sieg durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelang es den Gastgebern, in der zweiten Spielhälfte die Weichen auf Sieg zu stellen und die drei Punkte zu sichern. Der SC Unterrabnitz musste hingegen seine zweite Niederlage in Folge hinnehmen.

Torlose erste Halbzeit

Schon früh in der Partie zeichnete sich ab, dass der ASK die spielbestimmende Mannschaft sein würde. Bereits in der 7. Minute hatte Laszlo Egle eine erste gute Gelegenheit, scheiterte jedoch am SC-Torhüter. Weitere Chancen folgten, als Adam Rapai und Pascal Tritremmel den Ball nicht im Tor unterbringen konnten.

Die Defensive der Gäste stand zunächst stabil und konnte mehrere Angriffe der Heimischen abwehren. Ein Schuss von Patrick Steinriegler in der 32. Minute, der jedoch keine große Gefahr darstellte, war einer der wenigen Offensivaktionen der Gäste in der ersten Halbzeit.Es ging also mit einem torlosen 0:0 in die Kabinen, obwohl Tschurndorf mehr und gefährlichere Chancen kreiert hatte.

Egle stellt für Tschurndorf Weichen auf Sieg

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der ASK den Druck. In der 60. Minute war es schließlich Laszlo Egle, der das erlösende 1:0 erzielte. Nach einem Pass in die Tiefe setzte er sich im 1 gegen 1 gegen den Unterrabnitzer Keeper durch und brachte den Ball im Netz unter.

Elf Minuten später folgte das 2:0 für die Gastgeber. Diesmal war es David Rapai, der sich gegen den Torhüter der Gäste behauptete und den Ball souverän einnetzte. Die Tschurndorfer spielten sich nun in einen Rausch und drängten auf weitere Tore.

In der 76. Minute konnte Zoltan Racz schließlich das 3:0 erzielen. Nach einem ersten abgewehrten Schuss von Laszlo Egle setzte Racz nach und verwandelte den Nachschuss sicher. Der SC Unterrabnitz versuchte, durch Gernot Steinriegler und Patrick Steinriegler zum Abschluss zu kommen, doch der ASK-Torhüter war zur Stelle und verhinderte den Anschlusstreffer.

In den letzten Minuten der Partie wurde es für die Gäste noch bitterer, als Gernot Steinriegler in der 88. Minute mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Die Tschurndorfer ließen die verbleibende Zeit souverän herunterlaufen und sicherten sich am Ende einen verdienten 3:0-Sieg. Kevin Schöll hatte in der 90. Minute noch eine Möglichkeit, die jedoch nicht zum Tor führte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Marcel Schock (6115 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Marcel Schock mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

