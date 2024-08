ASK Stoob triumphiert im Heimspiel gegen ASK Tschurndorf

Spielberichte

Der ASK Stoob sicherte sich im Heimspiel gegen den ASK Tschurndorf einen 2:0-Sieg und setzte damit ein deutliches Zeichen in der 2. Klasse Mitte (BGLD). Bereits in der ersten Halbzeit konnten die Gastgeber die Weichen auf Sieg stellen, als Szabolcs Szalai den Führungstreffer erzielte. In der zweiten Halbzeit besiegelte Milan Horvath mit einem weiteren Tor den Endstand. Der ASK Tschurndorf hatte dem druckvollen Spiel der Gastgeber wenig entgegenzusetzen und musste sich schließlich geschlagen geben.

Führungstreffer durch Szalai geht mit Pausenvorsprung einher

Zu Beginn des Spiels war eine gewisse Anspannung bei beiden Teams spürbar. Die ersten Minuten waren geprägt von intensivem Mittelfeldspiel, ohne dass eine Mannschaft zu klaren Torchancen kam. Doch in der 22. Minute gelang es dem ASK Stoob, die Partie in die gewünschte Richtung zu lenken. Szabolcs Szalai fasste sich ein Herz und traf zum 1:0 für die Hausherren. Mit diesem Treffer konnte der ASK Stoob das Spieltempo bestimmen und setzte den ASK Tschurndorf unter Druck.

Nach dem Führungstreffer versuchten die Gäste, sich aus der Umklammerung zu befreien und selbst offensive Akzente zu setzen. Doch die Defensive des ASK Stoob stand sicher und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. So ging es mit einer knappen, aber verdienten Führung für die Hausherren in die Halbzeitpause.

Horvath macht den Sack zu

Nach dem Seitenwechsel versuchte der ASK Tschurndorf, mit frischen Kräften und neuem Elan ins Spiel zurückzufinden. Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht beeindrucken und blieben ihrer Linie treu. In der 67. Minute war es dann Milan Horvath, der für den ASK Stoob auf 2:0 erhöhte. Dieser Treffer war das Resultat einer sehenswerten Kombination, die Horvath gekonnt abschloss. Mit diesem Tor schwand die Hoffnung der Gäste, noch etwas Zählbares aus diesem Spiel mitzunehmen.

In den verbleibenden Minuten verwalteten die Hausherren das Ergebnis souverän und ließen keine nennenswerten Torchancen der Gäste zu. Die Defensive des ASK Stoob blieb aufmerksam und sorgte dafür, dass Torhüter keine gefährlichen Situationen entschärfen musste. So blieb es am Ende beim verdienten 2:0-Erfolg für den ASK Stoob.

2. Klasse Mitte: Stoob : Tschurndorf - 2:0 (1:0)

67 Milan Horvath 2:0

22 Szabolcs Szalai 1:0

