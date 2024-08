Sportclub Dörfl triumphiert beim SV Sigleß mit 3:1

Spielberichte

Details Freitag, 23. August 2024 21:11

In einem Aufeinandertreffen der 3. Runde der 2. Klasse Mitte (BGLD) konnte sich der Sportclub Dörfl mit einem verdienten 3:1-Sieg gegen den SV Sigleß durchsetzen. Schon früh in der Partie legte der SC Dörfl den Grundstein für den Erfolg und dominierte das Spielgeschehen weitgehend. Trotz eines späten Anschlusstreffers von SV Sigleß reichte es für die Gastgeber nicht, um das Blatt zu wenden.

Frühe Führung durch Patrick Pauer - 0:1 zur Pause

Die Partie begann sofort mit hohem Tempo und es dauerte nicht lange, bis die Gäste aus Dörfl die erste Duftmarke setzten. In der 28. Spielminute konnte Patrick Pauer nach einer sehenswerten Kombination im Angriff das erste Tor der Partie erzielen. Der SC Dörfl ging damit mit 1:0 in Führung, was den Gastgeber SV Sigleß unter Druck setzte.

Die erste Halbzeit verlief ansonsten relativ ausgeglichen, obwohl der SC Dörfl die klareren Chancen herausspielen konnte. Der SV Sigleß versuchte, sich ins Spiel zurückzukämpfen, scheiterte aber immer wieder an der gut organisierten Abwehr der Gäste. Mit einem Halbzeitstand von 0:1 ging es in die Kabinen.

SC Dörfl baut Führung aus

Nach dem Seitenwechsel blieb der SC Dörfl weiterhin die spielbestimmende Mannschaft. In der 53. Minute erhöhte Johannes Sturm auf 2:0 für die Gäste. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torwart des SV Sigleß keine Chance und sorgte damit für eine komfortable Führung.

Die Gastgeber versuchten weiterhin, den Anschluss zu finden, doch es waren erneut die Gäste, die jubeln durften. Patrick Pauer schnürte in der 62. Minute seinen Doppelpack und erzielte das 3:0 für den SC Dörfl. Dies war ein schwerer Rückschlag für den SV Sigleß, der sich nun in einer nahezu aussichtslosen Position befand.

Sigleß-Ehrentreffer durch Noel Ferenc Karasz

Trotz des hohen Rückstands gab der SV Sigleß nicht auf und kämpfte weiter. In der 74. Minute gelang ihnen schließlich der Ehrentreffer durch Noel Ferenc Karasz. Dieser Treffer brachte den Spielstand auf 1:3 und gab den Gastgebern noch einmal etwas Hoffnung.

In der Schlussphase drängte der SV Sigleß weiter auf ein weiteres Tor, doch die Abwehr des SC Dörfl hielt stand. Auch einige gute Chancen auf beiden Seiten konnten nicht mehr in Tore umgemünzt werden. So endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem 3:1-Sieg für den Sportclub Dörfl.

2. Klasse Mitte: Sigleß : SC Dörfl - 1:3 (0:1)

74 Noel Ferenc Karasz 1:3

62 Patrick Pauer 0:3

53 Johannes Sturm 0:2

28 Patrick Pauer 0:1

