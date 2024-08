ASK Hirm gewinnt knapp beim SC Unterrabnitz nach Turnaround

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 21:41

Ein kurzweiliges Fußballspiel zwischen dem SC Unterrabnitz und dem ASK Hirm endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gäste aus Hirm. In einem Spiel, das hin und her wogte, zeigte ASK Hirm große Entschlossenheit und konnte letztlich die Oberhand behalten. Trotz eines Halbzeitrückstands schafften sie es, das Spiel zu drehen und drei wichtige Punkte in der 2. Klasse Mitte (BGLD) mitzunehmen.

Ausgeglichene erste Halbzeit - Hausherren mit knapper Pausenführung

Die Partie begann mit hoher Intensität, und es dauerte nicht lange, bis das erste Tor fiel. Bereits in der 12. Minute ging ASK Hirm durch David Infante Lukas in Führung. Er nutzte eine Lücke in der Verteidigung von SC Unterrabnitz und schoss den Ball ins Netz. Die frühe Führung gab den Gästen zunächst Sicherheit, doch SC Unterrabnitz ließ sich davon nicht beeindrucken und schlug schnell zurück.

Nur fünf Minuten später, in der 17. Minute, glich Patrick Steinriegler für SC Unterrabnitz aus. Ein präziser Schuss brachte den verdienten Ausgleich und belebte die Hoffnungen des Heimteams. Beide Mannschaften kämpften weiter um die Kontrolle, wobei das Spiel oft hin und her ging, mit Chancen auf beiden Seiten.

In der 37. Minute gelang SC Unterrabnitz dann der Führungstreffer. Sebastian Haspel war der Torschütze, der mit einem gekonnten Abschluss das 2:1 erzielte. Die Zuschauer waren begeistert und die Stimmung im Stadion war elektrisierend. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause, und die Gastgeber konnten zuversichtlich in die zweite Hälfte starten.

Wende in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause drängte ASK Hirm auf den Ausgleich und setzte SC Unterrabnitz zunehmend unter Druck. Die Abwehr des Heimteams musste hart arbeiten, um die Angriffe der Gäste abzuwehren. Doch in der 72. Minute gelang Nikola Gvozdenovic der verdiente Ausgleich. Mit einem schnellen Angriff und einem präzisen Schuss stellte er auf 2:2 und brachte sein Team zurück ins Spiel.

Das Spiel wurde nun noch spannender, da beide Mannschaften auf den Siegtreffer drängten. Die Minuten vergingen, und es schien, als würde die Partie auf ein Unentschieden hinauslaufen. Doch in der 77. Minute sorgte Mirza Sejmenovic für die Entscheidung. Sein Tor zum 3:2 ließ die Fans von ASK Hirm jubeln und die Spieler des SC Unterrabnitz enttäuscht zurück.

Trotz aller Bemühungen der Heimmannschaft in den verbleibenden Minuten, gelang es ihnen nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Die Verteidigung von ASK Hirm stand sicher und ließ keine weiteren Chancen zu. In der 94. Minute beendete der Schiedsrichter das Spiel, und ASK Hirm konnte einen hart erkämpften Sieg feiern.

2. Klasse Mitte: Unterrabnitz : Hirm - 2:3 (2:1)

77 Mirza Sejmenovic 2:3

72 Nikola Gvozdenovic 2:2

37 Sebastian Haspel 2:1

17 Patrick Steinriegler 1:1

12 David Infante Lukas 0:1



