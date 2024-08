UFC Neckenmarkt feiert klaren Derbysieg gegen Unterfrauenhaid

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 19:43

Der UFC Neckenmarkt setzte sich in einem packenden Derby in der 2. Klasse Mitte (BGLD) am heutigen Sonntag klar gegen den SC Unterfrauenhaid mit 5:1 durch. Zur Halbzeit führten die Hausherren mit 2:1 und bauten ihren Vorsprung in der zweiten Hälfte souverän aus. Besonders Milan Csicsvari glänzte mit einem Dreierpack und führte sein Team zum verdienten Sieg.

Neckenmarkt startet stark - Pausenführung fällt knapp aus

Schon früh in der Partie zeigte der UFC Neckenmarkt seine Ambitionen. In der 10. Minute war es Milan Csicsvari, der den Ball im Netz der Gäste aus Unterfrauenhaid versenkte und damit die Führung für die Hausherren erzielte. Der frühe Treffer setzte den Ton für das Spiel und gab den Gastgebern das nötige Selbstvertrauen.

Der UFC Neckenmarkt dominierte das Geschehen weiterhin und konnte in der 31. Minute durch einen herausragenden Freistoßtreffer von erneut Milan Csicsvari auf 2:0 erhöhen. Der direkte Freistoß aus rund 25 Metern landete im rechten oberen Eck und ließ dem Torhüter der Gäste keine Chance. Kurz zuvor hatten die Gäste einen Schuss an die Kreuzlatte zu verzeichnen und schnupperten am zwischenzeitlichen Ausgleichstor (29.).

Doch der SC Unterfrauenhaid zeigte sich kämpferisch und verkürzte in der 36. Minute durch Dominik Bence Szemere auf 2:1. Szemere nutzte eine Unachtsamkeit in der Neckenmarkter Abwehr und brachte sein Team wieder ins Spiel. Trotz dieses Rückschlags behielt Neckenmarkt die Oberhand und ging mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause.

Drei weitere Tore lassen Derby einseitig ausfallen

Nach dem Seitenwechsel machte der UFC Neckenmarkt dort weiter, wo er in der ersten Halbzeit aufgehört hatte. In der 58. Minute stellte Daniel Fuchs den alten Abstand wieder her und erzielte das 3:1 für die Gastgeber. Es war ein besonderer Moment für Fuchs, der nach fast vier Jahren wieder ein Tor erzielte.

Die Neckenmarkter spielten weiterhin konzentriert und kombinierten sich immer wieder gefährlich vor das Tor der Gäste. In der 63. Minute war es schließlich David Szanto, der nach einer hervorragenden Kombination und einem Lochpass zum 4:1 einschob. Dieser Treffer war ein Beweis für die spielerische Überlegenheit der Hausherren in dieser Partie.

Der Schlusspunkt gehörte dann erneut Milan Csicsvari. In der 71. Minute machte er seinen Hattrick perfekt und schob zum 5:1-Endstand ein. Damit krönte Csicsvari seine herausragende Leistung in diesem Spiel und sicherte seinem Team den verdienten Sieg.

Das Spiel endete ohne Nachspielzeit, und der Schiedsrichter pfiff pünktlich nach 90 Minuten ab. Der UFC Neckenmarkt konnte sich über einen deutlichen und verdienten Sieg freuen, während der SC Unterfrauenhaid enttäuscht die Heimreise antreten musste.

2. Klasse Mitte: Neckenmarkt : Unterfrauenhaid - 5:1 (2:1)

71 Milan Csicsvari 5:1

63 David Szanto 4:1

58 Daniel Fuchs 3:1

36 Dominik Bence Szemere 2:1

31 Milan Csicsvari 2:0

10 Milan Csicsvari 1:0

