SV Sigleß triumphiert zuhause verdient gegen SC Unterrabnitz

Details Freitag, 30. August 2024 22:48

Der SV Sigleß sicherte sich in der 4. Runde der 2. Klasse Mitte (BGLD) einen verdienten 2:0-Sieg gegen den SC Unterrabnitz. Mit Toren von Noel Karasz und Halil Ibrahim Dombayci setzten sie früh die Weichen auf Sieg und behielten die Kontrolle bis zum Abpfiff.

Sigleß dominiert von Anfang an und führt zur Pause verdient

Das Spiel begann nach einer Verlegung erst um 20:00 Uhr. Schon in den ersten Minuten zeichnete sich die Überlegenheit des SV Sigleß ab. Bereits in der 4. Minute gab es den ersten Abschluss durch Shokarev, der jedoch klar über das Tor ging.

In der 9. Minute war es dann soweit: Noel Karasz erzielte das 1:0 für den SV Sigleß. Die Fans in der Südkurve feierten lautstark, was die Atmosphäre im Stadion weiter anheizte.

Die Heimmannschaft setzte ihren Druck fort und in der 39. Minute konnte Halil Ibrahim Dombayci das 2:0 erzielen. Damit war der SV Sigleß bereits zur Halbzeit in einer komfortablen Position und ging mit einer klaren Führung in die Pause. Zur Halbzeit kommentierte man, dass die Halbauer-Elf eigentlich schon höher führen müsste, was die dominante Leistung des Teams unterstreicht.

Gäste bemüht, doch Hausherren behalten die Oberhand

In der 48. Minute hatte Shokarev erneut eine gute Chance, doch sein Schuss ging klar am langen Eck vorbei. Kurz darauf, in der 51. Minute, war es erneut Shokarev, der das 3:0 auf dem Fuß hatte, doch der Torwart von Unterrabnitz verhinderte ein weiteres Tor.

In der 55. Minute drückte die Heimmannschaft weiter, doch der letzte Pass und die Abschlüsse ließen zu wünschen übrig. In der 65. Minute setzte sich Karasz erneut gut im Strafraum durch, doch sein Abschluss krachte gegen die Werbebande. In letzter Sekunde legte er das Leder quer zu Karasz, der jedoch mitten aufs Tor schoss.

Der SC Unterrabnitz blieb über die gesamte Spielzeit hinweg zu harmlos, fehlte die letzte Durchschlagskraft. Die Heimmannschaft kontrollierte das Spiel bis zur letzten Minute und ließ nichts mehr anbrennen.Mit dem Schlusspfiff in der 92. Minute endete das Spiel mit einem 2:0-Sieg für den SV Sigleß.

2. Klasse Mitte: Sigleß : Unterrabnitz - 2:0 (2:0)

39 Halil Ibrahim Dombayci 2:0

9 Noel Ferenc Karasz 1:0

