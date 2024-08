UFC Neckenmarkt triumphiert in torreichem Duell gegen ASK Tschurndorf

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:42

Der ASK Tschurndorf empfing in der 4. Runde der 2. Klasse Mitte (BGLD) den UFC Neckenmarkt zu einem spannenden Fußballspiel, das die Gäste letztlich mit 2:5 für sich entscheiden konnten. Trotz eines vielversprechenden Starts der Heimmannschaft gelang es dem UFC Neckenmarkt, das Spiel in der zweiten Halbzeit zu drehen und mit einem klaren Sieg nach Hause zu fahren.

Führung für Tschurndorf durch Kalman - Mundi gleicht aus

Die Partie begann vielversprechend für den ASK Tschurndorf. Bereits in der 26. Minute konnten die Gastgeber in Führung gehen. Krisztian Kalman nutzte seine Chance und erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft. Dieses frühe Tor schien Tschurndorf Sicherheit zu geben, doch UFC Neckenmarkt ließ sich davon nicht beeindrucken.

In der 32. Minute gelang es Roland Mundi, den Ausgleichstreffer für UFC Neckenmarkt zu erzielen. Mundi, der in diesem Spiel noch eine entscheidende Rolle spielen sollte, brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Mit diesem Stand von 1:1 ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Neckenmarkt dominiert die zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ebenso spannend wie die erste. In der 55. Minute war es erneut Roland Mundi, der den Ball im Netz unterbrachte und damit das 1:2 für UFC Neckenmarkt erzielte. Doch Tschurndorf zeigte sich kämpferisch und konnte nur zwei Minuten später durch David Rapai den Ausgleich zum 2:2 erzielen.

Das Spiel blieb weiterhin intensiv und offen, bis Milan Csicsvari in der 72. Minute das 2:3 für die Gäste erzielte und somit den UFC Neckenmarkt erneut in Führung brachte. Dieser Treffer schien der Wendepunkt des Spiels zu sein. In der 87. Minute war es wieder Roland Mundi, der mit seinem dritten Tor des Tages das 2:4 erzielte und damit die Hoffnungen von ASK Tschurndorf auf einen Punktgewinn weiter schmälerte.

In der Nachspielzeit setzte David Szanto schließlich den Schlusspunkt der Partie. Mit seinem Tor in der 90. Minute zum 2:5 besiegelte er den klaren Sieg für den UFC Neckenmarkt. Trotz einer starken ersten Halbzeit und eines kämpferischen Auftritts konnte der ASK Tschurndorf den Gästen am Ende nicht mehr Paroli bieten.

2. Klasse Mitte: Tschurndorf : Neckenmarkt - 2:5 (1:1)

97 David Szanto 2:5

87 Roland Mundi 2:4

72 Milan Csicsvari 2:3

57 David Rapai 2:2

55 Roland Mundi 1:2

32 Roland Mundi 1:1

26 Krisztian Kalman 1:0

