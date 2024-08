ASK Stoob triumphiert deutlich beim ASK Hirm

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:43

Im Samstagspiel der 2. Klasse Mitte (BGLD) konnte sich der ASK Stoob mit einem klaren 3:0 gegen den ASK Hirm durchsetzen. Bereits zur Halbzeit lag Stoob mit 1:0 in Führung und dominierte auch in der zweiten Halbzeit das Geschehen. Der Sieg wurde durch Tore von Szabolcs Szalai, Benjamin Thomas Gugcso und Julian Rohrer besiegelt. Hier ist der detaillierte Spielverlauf.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für ASK Stoob

Das Spiel zwischen ASK Hirm und ASK Stoob begann mit einem dynamischen Tempo, wobei beide Teams von Anfang an versuchten, die Kontrolle zu übernehmen.

In der 35. Minute konnte Szabolcs Szalai den ersten Treffer des Spiels erzielen. Nach einer präzisen Flanke setzte er den Ball per Kopf ins rechte Kreuzeck und brachte damit den ASK Stoob mit 1:0 in Führung. Diese Führung behielten die Gäste bis zur Halbzeitpause bei.

Zweite Halbzeit: ASK Stoob dominiert das Spiel

Zu Beginn der zweiten Halbzeit drängte ASK Stoob weiter auf eine Vorentscheidung. In der 63. Minute war es schließlich Benjamin Thomas Gugcso, der nach einem flachen Schuss zwei Meter außerhalb des Strafraums den Ball im Netz versenkte und damit die Führung auf 2:0 ausbaute.

Die Plutzer Elf von ASK Stoob schien auch nach dem zweiten Tor nicht nachzulassen. In der 79. Minute wurde ihnen jedoch ein weiteres Tor aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Dies hinderte die Mannschaft jedoch nicht daran, weiter offensiv zu agieren und den Druck auf die Heimmannschaft aufrechtzuerhalten.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 90. Minute, als Julian Rohrer mit einem weiteren Tor den Endstand von 3:0 für ASK Stoob besiegelte. Mit diesem Treffer demonstrierten die Gäste ihre Überlegenheit und ließen dem ASK Hirm keine Chance mehr auf eine Aufholjagd.

Nach drei Minuten Nachspielzeit endete das Spiel offiziell mit einem deutlichen 3:0-Sieg für ASK Stoob. Trotz einiger Widerstände und aberkannten Tore zeigte die Mannschaft eine beeindruckende Leistung und sicherte sich verdient die drei Punkte.

2. Klasse Mitte: Hirm : Stoob - 0:3 (0:1)

93 Julian Rohrer 0:3

63 Benjamin Thomas Gugcso 0:2

35 Szabolcs Szalai 0:1

