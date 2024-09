SC Unterfrauenhaid feiert 3:0-Sieg beim SC Dörfl

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 20:22

In einer intensiven Partie der 4. Runde der 2. Klasse Mitte (BGLD) setzte sich der SC Unterfrauenhaid auswärts mit 3:0 gegen den SC Dörfl durch. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung, insbesondere durch ihren Doppeltorschützen Donat Varga. Trotz einer roten Karte für Tamas Horvath konnte der SC Unterfrauenhaid den Sieg souverän über die Bühne bringen.

Marco Lohr bringt Gast in Front

Die Begegnung zwischen dem SC Dörfl und dem SC Unterfrauenhaid begann mit einem temporeichen Start. Schon nach wenigen Minuten zeigte sich, dass beide Teams entschlossen waren, das Spiel zu kontrollieren.

In der 24. Minute dann der erste große Moment für die Gäste: Marco Lohr erzielte das 1:0 für den SC Unterfrauenhaid. Dieses Tor brachte den Gästen die nötige Sicherheit und setzte die Heimmannschaft unter Zugzwang. Kurz darauf, in der 28. Minute, hatte der SC Dörfl eine riesige Chance, den Ausgleich zu erzielen, doch der Schuss ging knapp rechts vorbei.

Die erste Halbzeit verlief danach ohne weitere große Ereignisse. Beide Mannschaften gingen mit einem 0:1 in die Halbzeitpause, wobei die Gäste die Führung verteidigen konnten.

Unterfrauenhaid dominiert die zweite Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff zeigte der SC Unterfrauenhaid weiterhin eine starke Leistung. In der 68. Minute erzielte Donat Varga das 2:0 für die Gäste, was den SC Dörfl weiter unter Druck setzte. Mit diesem Treffer schien das Spiel bereits vorentschieden zu sein, da die Heimmannschaft Schwierigkeiten hatte, ernsthafte Torchancen zu kreieren.

In der 78. Minute, als Tamas Horvath vom SC Unterfrauenhaid die rote Karte sah und seine Mannschaft somit in Unterzahl weiterspielen musste, schien es, als könnte nochmal Spannung aufkommen. Trotz dieser numerischen Unterlegenheit ließen sich die Gäste nicht aus der Ruhe bringen. Nur vier Minuten später, in der 82. Minute, machte erneut Donat Varga mit seinem zweiten Tor des Abends alles klar und erzielte das 3:0 für den SC Unterfrauenhaid.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ereignislos, und der SC Unterfrauenhaid konnte den Vorsprung sicher über die Zeit bringen. Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand der 3:0-Sieg fest.

2. Klasse Mitte: SC Dörfl : Unterfrauenhaid - 0:3 (0:1)

82 Donat Varga 0:3

68 Donat Varga 0:2

24 Marco Lohr 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.