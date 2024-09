Spannender Heimsieg: Unterfrauenhaid besiegt Tschurndorf mit 2:1

Spielberichte

Details Freitag, 06. September 2024 22:02

In Runde 5 der 2. Klasse Mitte (BGLD) konnte sich der SC Unterfrauenhaid gegen den ASK Tschurndorf knapp mit 2:1 durchsetzen. Besonders die erste Halbzeit war geprägt von den dominanten Gastgebern, die mit zwei schnellen Toren den Grundstein für ihren Sieg legten. Der ASK Tschurndorf konnte zwar in der Schlussphase noch den Anschlusstreffer erzielen, jedoch reichte dies nicht aus, um das Spiel zu drehen.

Frühe Führung durch Steiner - Varga legt nach

Bereits in der 18. Minute konnte der SC Unterfrauenhaid den ersten Treffer des Abends verbuchen. Jan Steiner brachte die Gastgeber in Führung und sorgte somit für die frühe 1:0-Führung. Dieser Treffer setzte die Gäste aus Tschurndorf sofort unter Druck und zwang sie, offensiver zu agieren, was jedoch der Heimmannschaft mehr Raum für Konter ermöglichte.

Nur neun Minuten später, in der 27. Minute, gelang es Donat Varga, die Führung weiter auszubauen. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Tschurndorfer Torwart keine Chance und erzielte das 2:0 für Unterfrauenhaid. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Gastgeber auch in die Halbzeitpause.

Spannung in der zweiten Halbzeit durch spätes Anschlusstor

In der zweiten Halbzeit versuchte der ASK Tschurndorf, das Spiel zu drehen und setzte vermehrt auf offensive Aktionen. Die Abwehr von Unterfrauenhaid stand jedoch zunächst sicher und ließ kaum gefährliche Torchancen zu. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball, und das Spiel wurde zunehmend intensiver.

Erst in der 83. Minute gelang den Gästen der lang ersehnte Anschlusstreffer. Gabor Jakubovics nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr von Unterfrauenhaid und verkürzte auf 2:1. Plötzlich wurde es wieder spannend, und die letzten Minuten des Spiels versprachen Dramatik pur. Tschurndorf drängte auf den Ausgleich und warf alles nach vorne, doch die Defensive von Unterfrauenhaid hielt dem Druck stand.

In der 94. Minute endete die Partie schließlich mit einem knappen, aber verdienten 2:1-Sieg für den SC Unterfrauenhaid. Die Gastgeber konnten somit drei wichtige Punkte einfahren und festigen ihre Position in der Tabelle. Für den ASK Tschurndorf hingegen war es eine bittere Niederlage, die jedoch auch positive Aspekte hatte, da sie bis zur letzten Minute kämpften und Moral bewiesen.

2. Klasse Mitte: Unterfrauenhaid : Tschurndorf - 2:1 (2:0)

83 Gabor Jakubovics 2:1

27 Donat Varga 2:0

18 Jan Steiner 1:0

